В Одессе для СБУ купили Toyota Land Cruiser Prado за три миллиона гривен

Управление СБУ в Одесской области по результатам тендера заказало специализированный автомобиль стоимостью 2,81 млн грн. Информация о закупке обнародована сайтом nashigroshi.org который ссылается на данные в системе Prozorro. Поставщиком выступило ООО "ВиДи Пальмира", которое входит в группу "ВиДи Групп".

Детали закупки

Речь идет об автомобиле специального назначения VD T192SG, создан на базе Toyota Land Cruiser Prado 2026 года выпуска.

Поставка запланирована до августа 2026 года. Закупка финансируется из государственного бюджета в рамках программы обеспечения деятельности органов СБУ. Гарантия на автомобиль составляет 3 года или 100 тыс. км пробега.

Автомобиль оснащен дизельным двигателем 2,8 л (205 л.с.), полным приводом, автоматической коробкой передач, комплексом систем безопасности и помощи водителю, подушками безопасности (фронтальные, боковые, шторки, коленная), климат-контролем, датчиками света и дождя, подогревом руля.

Среди специального оборудования:

Сигнально-громкоговорящее устройство

Стробоскопы

Цена

Заявленная стоимость соответствует рыночному уровню. По данным дилеров, версия Toyota Land Cruiser Prado Prestige 2026 года без специального оборудования стоит около 2,8 млн грн.

Это означает, что спецоснащение либо включено в общую сумму с минимальной наценкой, либо закупка состоялась при условиях, близких к рыночным.

Вывод

Закупка спецавтомобиля для СБУ состоялась по цене, сопоставимой с рыночной. В то же время отсутствие конкуренции на тендере традиционно оставляет вопрос об эффективности расходования бюджетных средств. Также неизвестным останется круг задач, которые должен решать такой автомобиль в силовой структуре.