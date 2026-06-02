В Одессе в суд передали дело 24-летней владелицы АЗС-фантома: ее автозаправка имеет склонность к реинкарнации

Заправка давно известна тем, что после каждого демонтажа и закрытия она возобновляла работу, меняя формальных владельцев и продолжая продажу топлива под патронатом этой женщины.

О довольно интригующем "сериале" с этой автозаправкой и ее вероятной хозяйкой рассказали в территориальном управлении Бюро экономической безопасности Одесской области.

Топливо неизвестного происхождения

Как установили детективы ТУ БЭБ Одещины, женщина без получения лицензии и регистрации предпринимательской деятельности закупала бензин и дизельное топливо неизвестного происхождения по ценам, ниже рыночных.

Для торговли топливом на придорожной территории по улице Циолковского самовольно установили резервуары для хранения нефтепродуктов, топливораздаточные колонки и другое технологическое оборудование.

По версии следствия, АЗС работала без контроля качества топлива и без уплаты налогов. Продажа осуществлялась за наличные, а операции не отражались в бухгалтерском учете.

На этом месте АЗС имеет склонность восстанавливаться чуть ли не через неделю после демонтажа оборудования. Фото: БЭБ Одесской области

АЗС возрождалась после каждого демонтажа

В БЭБ отмечают, что эта заправка уже давно находилась в поле зрения правоохранителей.

"Отметим, что детективы уже неоднократно пресекали незаконную деятельность АЗС по этому адресу. После проведения следственных действий и демонтажа оборудования ее деятельность каждый раз восстанавливали, переоформляя объект на других лиц и дальнейшего осуществления незаконной реализации горючего", – рассказал руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.

Изъяли много горючего

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли почти 6 тонн горюче-смазочных материалов, в частности бензин и дизельное топливо.

Также конфискованы топливораздаточные колонки, резервуары, оборудование и сооружения, которые использовались для работы нелегальной АЗС. Общая стоимость изъятого имущества превышает 1,8 млн грн.

По решению суда на изъятые активы наложен арест для обеспечения возмещения убытков, нанесенных государству.

Дело передано в суд

Автозаправочная станция полностью демонтирована. Женщине сообщено о подозрении по факту незаконного сбыта подакцизных товаров, а обвинительный акт уже направлен в суд.

В случае доказательства вины ей грозит штраф с конфискацией имущества и уничтожением незаконно изготовленных товаров.