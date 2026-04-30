В Одессе военный продавал уклонистам "выезд" за 12 тысяч долларов: кем была его сообщница

Следствием установлено, что бизнес по переправке мужчин у этого дуэта довольно молодой. По выясненным данным, с марта этого года военный подыскивал мужчин призывного возраста, которые хотели покинуть Украину незаконным путем.

Военный отвечал за организацию и схему выезда согласовывал условия, разрабатывал смету и определял сумму "услуг". Об этом говорится в сообщении Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

За ваши деньги хоть "инвалидность", хоть переправка

Сообщница военного, как отмечают следователи, организовывала оформление фиктивных медицинских документов. Речь идет о справках непригодности к службе или установлении инвалидности.

Для этого женщина контактировала с медиками и другими лицами, причастными к оформлению документов.

В конце апреля фигурантов задержали после получения 12 тысяч долларов от мужчины, которому обещали организовать трансфер до границы и незаконное его пересечение вне пунктов пропуска.

Деньги за "туристический тур" получили и даже пересчитать взялись, но тут их самих "взяли". Фото: прокуратура Украины

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства, подтверждающие деятельность схемы.

Миллионные залоги

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога:

для военнослужащего – более 2,3 млн грн;

для его сообщницы – более 1,6 млн грн.

Не впервые

Как сообщили в прокуратуре, женщина уже фигурирует в другом деле о незаконной переправке лиц через границу и подделке документов.

Обвинительный акт в отношении нее в прошлом году передали в суд, однако это не помешало ей, по версии следствия, снова вернуться к той же схеме.

Досудебное расследование продолжается.