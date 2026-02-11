В Одесской области автобусный перевозчик возил пассажиров бесплатно

Кроме смещения сроков, которые были прописаны ООО “Подольскктранссервис” по результатам конкурса в конце декабря 2025 года, перевозчик предоставил жителям громады карт-бланш: первые три дня работы на всех его маршрутах пассажиры ездили бесплатно.

Как пишет Авто24, был еще один постулат привлекательности, который сразу бросился в глаза жителей громады. На маршруты №1А, №3 и №5 вместо малоразмерных "маршруток" вышли автобусы большой размерной группы, которые еще в первых числах января анонсировал директор предприятия Александр Маланюк (см видео ниже).

Что за модели и откуда

На линию вышли автобусы, которые уже отработали часть своего ресурса в Нидерландах. Однако все девять закупленных пассажирских машин имеют добротное техническое состояние, хорошо ухоженные как снаружи, так и внутри.

Обивка кресел не потеряла товарного вида, что добавляет комфорта. Салоны имеют кондиционеры для летнего времени, что в условиях юга страны очень важно.

Для зимней поры с минусовыми температурами салон на 30 мест для сидячих пассажиров и более полусотни стоячих хорошо обогревается.

Автобусы VDL не чадят

Техническое и санитарное состояние автобусов марки VDL Berkhof Ambassador 180 и VDL Citea LLE-120 2013 2013 года выпуска соответствуют современным стандартам. Они имеют разрешенный в Украине экологический стандарт Евро-5, который является обязательным при ввозе.

Низкопольные частично

Это не сплошь низкопольные машины, частично высокий пол есть только в задней части, где концентрируются сидячие места. Низкий пол здесь размещен в промежутке первых и вторых дверей салона.

Здесь предусмотрено несколько систем, направленных на комфорт и безопасность пассажиров. Фото: Подольская громада

Напротив дверей в средней части автобуса размещено накопительную зону, зарезервированную для людей в креслах колесных и детских колясок.

Для удобства заезда и выезда там установлена откидная рампа (пандус). Есть и другие интересности, в том числе навигационный сервис с онлайн-картой движения автобусов в приложении (см. видео ниже).

Пассажирская логистика на позитиве

Работа нового перевозчика на трех маршрутах Подольской громады у пассажиров в течение первой декады февраля нареканий не вызвала, а вот положительных отзывов достаточно (см. видео местного телевидения внизу).

"Мы понимаем, насколько важен общественный транспорт в повседневной жизни города - для работы, учебы, семейных дел. Именно поэтому наша цель - сделать передвижение по Подольску более удобным, безопасным и приятным для каждого пассажира", – отмечает директор компании Александр Маланюк.