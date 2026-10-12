В Париже показали концепт Alfa Romeo Cuorerosso: как будет выглядеть будущее итальянского бренда

Как сообщает Alfa Romeo, новинка является не просто дизайнерским упражнением, а настоящим манифестом, определяющим переход бренда к новой эре мобильности. Концепт получил фирменную философию "Необходимая красота", которая исключает все лишнее ради чистой эстетики и максимальной функциональности.

Дизайн и аэродинамика

Купе формата 2+2 имеет длину 4700 мм и весит 1750 кг. Инженеры достигли поразительного коэффициента аэродинамического сопротивления 0,28 благодаря низкому диффузору и фирменной "срезанной корме", отсылающейся к классическим спорткарам марки.

Спереди выделяется обновленная решетка, теперь интегрированная прямо в скульптуру кузова и имеющая подсветку в виде сердцебиения. Традиционные дверные ручки исчезли: доступ к салону открывается через сенсоры на крыше, причем задняя дверь открывается против хода движения.

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Технологии и салон

Внутри царит минимализм и абсолютная ориентация водителя. Вместо обычной приборной панели установлен динамический интерфейс, который изменяет конфигурацию в зависимости от режима езды, оставляя только важнейшую информацию во время активного управления.

"Мы переносим нашу идентичность в будущее, где технологии и качество всегда служат эмоциям от вождения",– Санто Фичили, генеральный директор Alfa Romeo и Maserati.

Руль работает по технологии электронного управления, но сохраняет четкую физическую обратную связь. В отделке салона использовали инновационные материалы, в частности, регенерированную кожу и сверхлегкую ткань, разработанную совместно с яхтсменами из команды Luna Rossa.

Что под капотом

Хотя концепт ориентирован на гибкую мультиэнергетическую платформу, он не ограничивается только электричеством. Архитектура позволяет устанавливать различные гибридные системы, включая топовый 2,9-литровый V6 в сочетании с полным приводом Q4.

Такой подход гарантирует, что предстоящие серийные модели Alfa Romeo сохранят свой агрессивный спортивный характер. Независимо от выбранного типа двигателя, итальянцы обещают оставить главное.– эмоции от вождения.