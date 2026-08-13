В Польше 11 сентября станет "черным днем" для водителей: проезд по некоторым дорогам снова подорожает

У людей дата 11 сентября больше ассоциируется с трагическими террористическими актами 2001 года в США (события 9/11), когда атаки изменили систему глобальной безопасности. Оператор Autostrada Wielkopolska выбрал почему этот день.

Напомним, обычно управляющая компания этого частного участка А2 повышала плату за проезд каждые шесть месяцев. Однако здесь почему-то решили сократить сроки и поднимают тариф через пять месяцев после предыдущего повышения, выбрав еще и такой печально известный день календаря.

Вроде злотый или два, а набегают сотни

По новым ставкам проезд только одного 50-километрового участка для легковушки обойдется в 41 злотый вместо 40, для мотоцикла – 21 вместо 20 злотых. А их – три.

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Для грузового транспорта подорожание будет более ощутимым. Благодаря экспертам 40ton.net, есть возможность сравнить старые и новые ценники, а редакция Авто24 еще и конвертирует эти величины под гривневый эквивалент.

Тариф для двухосных машин с прицепом вырастет с 69 до 71 злотого (849 грн), для трехосных – со 105 до 108 злотых (1 291 грн), а для транспортных средств с более чем тремя осями – со 160 до 165 злотых (1 972 грн).

Высокий тариф установлен для крупногабаритного транспорта – вместо 400 злотых нужно платить 410 злотых (4 902 грн).

Сколько это для грузовиков

Для полноразмерных грузовиков новый тариф означает около 3,30 злотых за километр против нынешних 3,20 злотых. Для международных перевозчиков это примерно 77 евроцентов за километр вместо 74 евро.

При этом речь идет только о трех платных отрезках. Участок А2 от Нового Томышля до Жепиня имеет другой тарифный режим, и это повышение на него не распространяется.

Видеотоллинг немного удешевит проезд

Одновременно с повышением Autostrada Wielkopolska введет скидки для тех, кто пользуется автоматизированной системой оплаты Videotolling – электронная система взимания платы за проезд. Она распознает номерные знаки автомобиля, но для этого транспорт нужно предварительно зарегистрировать, в частности через Autopay.

Скидка составляет от 1 до 5 злотых за участок в зависимости от категории. Для грузовиков категории 4 она будет максимальной – 5 злотых. То есть, вместо нового тарифа 165 злотых перевозчик заплатит 160 злотых (1 912 грн).

Впрочем, с системой могут возникать проблемы из-за новых или нестандартных номерных знаков. Оператор не всегда корректно распознает такие номера, поэтому перевозчик рискует не получить обещанную скидку.

Почему оператор может так повышать цены

Autostrada Wielkopolska имеет право самостоятельно устанавливать тарифы по этой части А2. GDDKiA не может просто отменить повышение, поскольку это предусмотрено концессионным соглашением, заключенным еще в 1990-х годах и рассчитанным до 2037 года.