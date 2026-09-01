В Польше хотят изменить правила аренды авто: самих водительских прав будет недостаточно

В Польше готовят новые правила для компаний, сдающих автомобили в аренду. Сейчас для получения машины обычно достаточно показать водительское удостоверение, документ, удостоверяющий личность, и подписать договор.

Однако наличие пластикового удостоверения не гарантирует, что водитель имеет право управлять автомобилем. Документ может оставаться у человека даже после приостановления прав управления или судебного запрета. Как пишет Autoviny, прокатные компании хотят обязать проверять актуальный статус водительских прав перед передачей автомобиля.

Штраф – до 7000 евро

Если компания передаст автомобиль человеку, которому запрещено управлять, и не проверит его статус, ему может грозить штраф до 30 000 польских злотых, что в конвертации будет около 7 000 евро или 357 320 гривен.

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В то же время, наказание не должно применяться автоматически при любом нарушении клиента. Ключевым станет само невыполнение компанией обязанности проверить водительское право на управление.

Как будут проверять водителей

В Польше уже работают государственные цифровые сервисы, через которые можно проверить статус водительских прав. Для польских документов такая процедура относительно проста.

Сложнее может стать проверка иностранных удостоверений, поскольку прокатные компании не всегда имеют доступ к соответствующим государственным реестрам других стран.

Когда это заработает

Новые правила являются частью более широкого усиление борьбы с водителями, которые садятся за руль, несмотря на судебный запрет. Для таких нарушителей также планируют более жесткие санкции, в частности, возможный запрет управлять транспортными средствами на 5 лет.

Польское правительство рассчитывает завершить работу над законодательными изменениями в первом квартале 2027 года. Если их примут, одного предъявления водительского удостоверения при аренде автомобиля будет недостаточно.