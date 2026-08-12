В Польше хотят сажать пьяных водителей за решетку: тюрьма станет нормой, а не исключением

Условный срок после вступления в силу новых правил оставят только для исключительных случаев. Само заключение нельзя будет заменить штрафом или общественными работами.

Изменения касаются Уголовного кодекса и Кодекса о мелких правонарушениях, направленных на ограничение применения штрафов, общественных работ и условного прекращения производства. О подготовке изменений в законодательном поле Польши рассказывают vitrina.pl, autocentrum.pl и ряд других изданий этой страны.

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Даже первое нарушение станет более серьезным

Министерство юстиции стало инициатором введения более сурового наказания для водителей в нетрезвом состоянии и тех, кто нарушает запреты на управление транспортными средствами, вынесены судом.

Изменения будут касаться не только рецидивистов. Польские суды больше не смогут прекращать уголовные производства в отношении задержанных водителей за управление под хмельком или за нарушение судебного запрета на управление.

В настоящее время такая возможность существует, если суд считает, что общественная опасность поступка была незначительной. После введения новых правил этот механизм планируется отменить даже для тех, кто впервые сел за руль после алкоголя.

Не все считают новые правила правильными

Инициатива уже вызвала критику среди польских юристов. Профессор Комиссии по кодификации уголовного права Анджей Сакович считает, что действующее законодательство позволяет судам достаточно гибко подбирать наказание, а обязательное заключение в отдельных случаях может быть чрезмерным.

Подобного мнения придерживается профессор Ягеллонского университета Гжегож Богдан. По его мнению, автоматическое усиление наказаний не обязательно снизит количество таких правонарушений и может превратиться в "карательный популизм".

Поэтому в Польше хотят сделать ставку на принцип: сел пьяным за руль повторно – готовься к реальному тюремному сроку.