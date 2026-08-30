В Польше использовали все комбинации номеров на машины из США и Японии: как теперь регистрируют авто

Министерство инфраструктуры Польши изменило порядок символов на коротких номерных знаках. Сочинять что-то дорогое и сложное для введения не стали. Номера просто "перевернули".

Предыдущий формат предусматривал одну букву, обозначавшую воеводство, и три символа автомобиля. По новой схеме их поменяли местами: сначала подано три символа, после них – буква воеводства.

По оценкам польских властей, такое решение позволит почти вдвое увеличить количество доступных комбинаций без изменения размера номерной таблички. Об этом сообщили Auto-swiat, Rzeczpospolita и другие издания.

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Для которых авто нужны короткие номера

Короткие номерные знаки появились в Польше в 2018 году. Их ввели прежде всего для автомобилей, импортируемых из стран, где используются более компактные номерные таблички.

В первую очередь речь идет о машинах из США, Канады и Японии. Эти автомобили имеют меньше места для размещения номерных знаков по сравнению с европейскими стандартами.

Из-за своей формы меньшие номерные знаки предлагают гораздо меньше комбинаций цифр и букв. Это в сочетании с ростом спроса на них требовало изменения правил.

От перестановки символов объем комбинаций вырос вдвое. Коллаж: Авто24 по иллюстрации Мининфраструктуры Польши

В то же время, короткие номера быстро стали популярными и среди владельцев автомобилей, на которые вполне можно установить стандартные польские таблички. Поэтому доступный запас комбинаций начал сокращаться еще быстрее.

Самая большая проблема – в Мазовецком воеводстве

Особенно остро ситуация проявилась в Мазовецком воеводстве, где зарегистрировано больше всего автомобилей в Польше.

Власти уже пытались увеличить количество доступных номеров, заменив традиционное обозначение W на A. Однако и комбинации с новой буквой постепенно иссякают. Буква указывает на регион – W для Мазовецкого воеводства, Z– для Западнопоморского и т.д.

Теперь польское Министерство инфраструктуры решило проблему изменением порядка символов. Для водителей это новый вид коротких номеров, но не изменение их размера. И, разумеется, не другая цена за эту услугу при регистрации авто – тарифы остались предыдущими.