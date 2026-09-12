В Польше изменят правила парковки: новые знаки могут спасти от штрафа

Приехать на автомобиле в польский город и припарковаться без лишних проблем скоро может стать проще. Министерство инфраструктуры Польши готовит изменения к обозначению зон платной парковки. Знаки D-301, D-301a и D-302 получат новый вид и больше информации.

Для водителей это важно не только из-за внешнего вида знаков. Нововведения должны изменить сам принцип информирования о платной парковке. Главное изменение: водитель сможет увидеть на знаке часы, когда нужно платить, и обозначение конкретной зоны или подзоны.

Почему даже оплата через смартфон не гарантирует, что штрафа не будет

На первый взгляд, проблема с платной парковкой давно решена мобильными приложениями. Не нужно искать паркомат, достаточно выбрать место, указать автомобиль и оплатить парковку.

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Но есть нюанс: во многих польских городах платные парковки поделены на подзоны. И водитель должен самостоятельно выбрать правильную.

Для местного жителя комбинация букв или цифр может быть обычной. А вот человек, приехавший из другого города, вполне может не знать, к какой подзоне принадлежит конкретная улица.

В результате деньги за парковку могут быть уплачены, но не за ту зону. Для контролера это может выглядеть как отсутствие правильной оплаты.

Именно такие ошибки должны помочь исключить новые знаки.

Новая“ тройка” знаков информационной группы должна уберечь водителей от переплаты или штрафов, но для этого следует вчитаться в их содержание. Коллаж: Авто24

Один знак покажет, когда и за что нужно платить

Сейчас водителю нередко приходится получать информацию о правилах в паркомате. Если рядом с ним нет, остается искать соответствующую информацию в интернете или мобильном приложении.

После перемен ситуация должна стать проще.

Знак D-301 будет использоваться для обычной зоны платной парковки, а D-301a – для платной зоны в центре города. На них будут указаны часы, в которые взимается плата, а также конкретное обозначение зоны или подзоны.

На самом парковочном символе также появится значок билета. Она должна напоминать водителю о необходимости оплаты. Фактически водителю достаточно будет посмотреть в знак перед тем, как покинуть автомобиль.

Больше не нужно будет угадывать, работает ли платная парковка сейчас.

В Польше платные зоны работают по разным правилам

Причина такой путаницы – отсутствие единого режима работы платных парковок. В обычной зоне плата может взиматься только в определенные будни и часы. Центральная платная зона может иметь значительно более жесткие правила: оплата может действовать семь дней в неделю, а в отдельных случаях – круглосуточно.

Различаться могут и тарифы.

В настоящее время зоны платной парковки редко обозначены конкретикой и обычно информацию нужно получить из паркомата, хотя исключения бывают. Фото: SPP Щецин

Поэтому правило "припарковалось в центре – заплаты днем в будни" работает далеко не повсюду. Именно местные правила определяют, когда водитель должен оплачивать стоянку.

Новые знаки должны сделать эту информацию доступной непосредственно на дороге, а не спрятанной в паркомате или на сайте городской администрации.

Изменят и знак выезда из платной зоны

Отдельное новшество касается знака D-302, сообщающего о завершении зоны платной парковки.

Его также планируют обновить. Это может показаться второстепенной деталью, но для водителей она имеет практическое значение. Четкое обозначение границ зоны позволяет понять, где заканчиваются соответствующие правила.

Особенно это важно на улицах, где платная зона фактически переходит в обычную территорию без явного изменения дорожной ситуации.

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Но есть и плохая новость: платить придется за больше мест



Именно эта часть реформы может не понравиться водителям. Сейчас в польских платных зонах оплата взимается за парковку в специально определенных местах. То есть сам факт нахождения автомобиля в пределах платной зоны не всегда означает автоматическую обязанность платить.

Проект предлагает изменить этот принцип. После вступления в силу новых правил плату будут взимать за остановку на дороге общего пользования в пределах платной зоны. Другими словами, важным станет сам факт нахождения автомобиля внутри зоны, а не только на специально обозначенном платном месте.

Что это значит на практике?

Условно говоря, сейчас водитель может увидеть, что место не обозначено платным, и решить, что оплачивать стоянку не нужно.

После смены правил такая логика больше не будет работать. Если автомобиль находится на дороге общего пользования в пределах указанной платной зоны, водителю придется учитывать обязанность оплатить сбор.

То есть, новый знак станет не просто подсказкой, а фактически предупреждением о финансовом долге.

Штраф станет следствием ошибки, а не непонятного знака?

В этом и состоит главный парадокс новшества. С одной стороны, система становится понятнее. Водитель получает больше информации, а значит, и меньше шансов случайно неправильно оплатить парковку.

С другой – после более четкого обозначения зоны будет сложнее объяснить отсутствие оплаты тем, что водитель не знал местных правил.

Если знак указывает на зону платной парковки только на одной стороне улицы, другая сторона улицы не покрыта зоной. Фото: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Источники отмечают, что за парковку вне определенного места без соблюдения правил может применяться штраф в 100 злотых (1 196 грн). Это отличается от ситуации с отсутствием парковочного билета, где сумма может быть выше.

Когда польские водители увидят новые знаки

Пока это только проект перемен. Ожидается, что новые знаки и связанные с ними правила могут вступить в силу в начале 2029 года. До сих пор польским городам предстоит подготовить соответствующую инфраструктуру и заменить или установить необходимые знаки.

Для водителей главный принцип будущей системы можно сформулировать очень просто: смотреть нужно будет не только на паркоместо, но и в знак при въезде в зону.

Новые обозначения должны ответить на три вопроса, которые чаще всего возникают у водителя в незнакомом городе: нужно ли платить, когда нужно платить и какую именно зону выбрать в приложении.

Но в то же время границы платной территории приобретут большее значение. Если автомобиль окажется внутри такой зоны, рассчитывать на то, что отсутствие специальной разметки автоматически освобождает от оплаты больше не стоит.