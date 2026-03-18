В Польше мужчина сдал "на права" со 139-й попытки: сколько лет и денег на это ушло

Кандидат в водители сдавал экзамен на водительские права девять лет. В полиции, на которую ссылается moto.pl, уточняют, что речь идет не об общем количестве попыток, не о сдаче теоретических и практических экзаменов, а только об их первой части.

Вообще в Польше это большая проблема и сдача экзамена на водительские права там остается значительным вызовом для начинающих водителей. Статистика показывает, что уровень успеха низкий, и некоторые водители тратят на это годы, прежде чем достичь успеха.

Читайте также Какой вопрос задает водителю польский полицейский, чтобы конфисковать документы на авто

Масштаб проблемы не постичь

История жителя Малопольского воеводства ярко иллюстрирует трудности, с которыми сталкиваются кандидаты в водители. Мужчина сдавал теоретический экзамен в Тарнове 139 раз, и только последняя попытка завершилась проходным баллом.

Весь процесс длился девять лет, а общая стоимость попыток составляла примерно 5 000 злотых (59 426 грн). Как выяснилось, одной из причин его неудачи были неполные учебные материалы, поскольку он использовал демонстрационную версию тестов.

Хотя мужчина наконец-то сдал теоретический экзамен, ему все еще нужно сдать практический. Этот этап также оказывается сложным препятствием для многих, о чем свидетельствуют данные экзаменационных центров.

Нынешние размеры оплаты за государственные экзамены на водительские права в воеводских центрах дорожного движения действуют с сентября 2025 года. Таблица сделана на примере Силезского воеводства.

Низкий проходной балл относительно Европы

Польша имеет низкие показатели по сравнению с другими европейскими странами по уровню успешной сдачи экзаменов на вождение. В прошлом году только 41,56% кандидатов сдали экзамен с первой попытки. Если учесть следующие попытки, то этот показатель падает до 34,97%, что демонстрирует масштаб проблемы.

Различия также заметны между городами. Легче всего сдать экзамен в центрах, где процент успешной сдачи значительно выше (Остроленка, Сувалки, Лешно, Тарнобжег, Жешув, Познань и Ломжа).

Читайте также Польша вводит водителям другой лимит алкоголя и зеленую наклейку на стекло

А вот в других местах процент успешной сдачи остается очень низким (Радом, Краков и Эльблонг).

Экстремальным примером является город Пйотркув Трибунальский в Лодзинском воеводстве, где на 891 экзамен категории B только 31 успешно сдан с первой попытки.

Проблемы возникают не просто так

Сложная процедура экзамена после обучения и получения водительского удостоверения уже изучается, анализируется. Эксперты называют несколько основных причин.

Пересдать экзамен не запрещается, но каждый раз за это нужно платить как за теоретическую часть, так и практическую, то есть за вождение.

Что мешает в сдаче экзамена:

стресс часто парализует даже хорошо подготовленных кандидатов;

качество обучения не всегда соответствует требованиям экзамена;

процедура сдачи экзамена является чрезмерно строгой и неоднозначной.

Читайте также Украинец хотел обменять поддельные "права" на оригинальные польские

Не рекорд



Случай в Тарнове необычный, но не является национальным рекордом. Польские СМИ сообщали, что водитель из центрального города Пйотркув-Трибунальский сдал теоретический экзамен после 163 попыток в течение 17 лет. Об этом напомнило уже другое издание tvpworld.com.

По словам чиновников, повторные попытки являются распространенным явлением. Одному кандидату понадобилась 71 попытка, прежде чем наконец сдать практический экзамен по вождению, тогда как другой начинающий водитель пытался сдать практический экзамен 58 раз и до сих пор пытается.

После успешной сдачи теории мужчина еще должен сдать практическую часть экзамена, а это также сложно.

Согласно польскому законодательству, кандидаты могут пересдавать теоретический или практический экзамен по вождению неограниченным количеством раз.

Реформы пока не будет

Несмотря на многочисленную критику, Министерство инфраструктуры не планирует менять законодательство о проведении экзаменов на водительские права. Поэтому кандидаты в водители должны продолжать работать с действующей системой, которую многие считают чрезвычайно сложной.