В Польше придумали, как обойти норму тахографа для легких коммерческих машин

Норма такой комплектации касается всех коммерческих машин от 2,5 до 3,5 тонн. Исключений не существует: выполняешь такой машиной международные перевозки – ставь тахограф. Избежать этого не получится.

Однако умные головы нашли выход и здесь. Вероятно, порог фургонов и грузовиков, зарегистрированных на 3,5 тонны будет сломан производителями и перевозчиками на законных основаниях. О новом в этой теме рассказывает 40ton.net.

Законные решения несогласия не заставили себя ждать

Сначала появились попытки адаптировать меньшие и гораздо более легкие транспортные средства для перевозок на дальние расстояния, взяв за основу крошечный городской Piaggio Porter NP6. Но куда лучшим вариантом является версия, предложенная польской компанией из Вроцлава ITS System. Она официально занимается переоборудованием транспортных средств с выдачей документов для узаконенной регистрации и допуска на дороги общего пользования.

Компания объявила в социальных сетях, речь идет о ФБ-странице предприятия и о специально разработанном Ford Transit. Это автомобиль имеет кабину со спальным местом на крыше, укороченный брезентовый кузов на 6 поддонов и официально уменьшенную полную массу груза 2,49 тонны.

Таким образом предложенное транспортное средство не входит в сегмент LCV, предусматривающий весовой диапазон в пределах от 2,5 до 3,5 тонн. Поэтому Transit такого исполнения освобожден от требования использования тахографа, а его владельцу не нужно будет получать транспортную лицензию.

На всех желающих таких машин не хватит

Как отмечают эксперты издания, остается только вопрос: сколько будет весить готовое транспортное средство и какая будет его допустимая грузоподъемность?

Первые единицы будут готовы через три месяца, то есть вплотную к упомянутой выше календарной дате. Известно, что ITS System стремится сохранить снаряженную массу автомобиля на уровне около 2000 килограммов, включая спальное место XL, установленное на крыше.

На практике это будет означать полезную нагрузку около 500 килограммов полностью пустым и около 300 килограммов после того, как автомобиль будет готов к дороге.

С такими параметрами перегруз может стать нормой, подобно вышеупомянутым 5-тонным транспортным средствам, зарегистрированных на уровне 3,5 тонны.