В Польше радикально усиливают наказание для водителей: за что будут забирать права на 3 месяца

Как сообщают польские ресурсы moto.pl и TVN24, инициатором столь суровых мер выступило Министерство инфраструктуры после ряда громких аварий.

Последней каплей стал инцидент вблизи Радома, где легковушка выехала прямо перед пассажирским поездом, что привело к сходу вагонов с рельсов и человеческих жертв.

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Штрафы не помогут

Теперь ошибка на переезде стоит польскому водителю 2000 злотых штрафа (23 874 грн) и 15 штрафных баллов. Причем присутствие полиции не обязательно, ведь нарушения массово фиксируют камеры видеонаблюдения, а штрафы приходят прямо в домашний адрес.

Однако даже столь серьезные суммы не пугают нарушителей. Пассажирский поезд компании PKP Intercity весит от 280 до 500 тонн, поэтому полуторатонный автомобиль не имеет никаких шансов при столкновении, но водители продолжают игнорировать закрытые шлагбаумы.

Радикальные изменения и новые наказания

Министр инфраструктуры Дариуш Климчак на своей странице в Facebook анонсировал абсолютно новый подход к безопасности.

" Водитель, въезжающий на железнодорожный переезд на красный свет, лишается водительских прав на три месяца. Эта норма будет работать автоматически и станет обязательной. Механизм будет таким же, как и при превышении скорости в населенном пункте более чем на 50 километров в час,– подчеркнул Дариуш Климчак.

Но только конфискацией "прав" дело не ограничится. Министерство инфраструктуры совместно с Министерством юстиции готовят изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие обязательное тюремное заключение для тех, кто спровоцировал аварию на путях.

Затягивать с нововведениями польские власти не собираются. Премьер-министр ожидает увидеть готовый проект изменений на столе Совета министров на следующей неделе, поэтому обновленные правила могут заработать еще до конца этого года.