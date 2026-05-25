В Польше разбирали угнанные автомоболи и продавали за пределы страны

По данным следствия, к схеме были причастны граждане Польши и Грузии. Польские правоохранители предполагают, что похищенные автомобили разбирали “под заказ”, а комплектующие вывозили за пределы Польши.

О вероятном преступном проекте рассказывает в своем релизе штаб-квартира полиции Варшавы. Речь идет о "грузинском следе", но из некоторых источников уже стало известно, что следователи имеют подозрения относительно отгрузок деталей и агрегатов в другие страны.

Читайте также Гуманитарные машины с отметкой "Продажа запрещена" продавали и разбирали на запчасти

Среди изъятых деталей – запчасти от Toyota Corolla

Операцию проводили сотрудники варшавского подразделения по борьбе с преступлениями, связанными с транспортными средствами, совместно с криминальной полицией Радома.

Во время обысков на территории жилого комплекса в Кобылке правоохранители обнаружили более 120 автодеталей, которые, по предварительным оценкам экспертов, могли происходить из автомобилей Toyota Corolla, похищенных в Варшаве и окрестностях в 2025–2026 годах.

На месте задержали трех мужчин в возрасте от 29 до 47 лет. Увидев полицию, они пытались убежать, однако после непродолжительной погони были задержаны.

Среди задержанных украинцев не было, но поставки "продукции" этого ателье в Украину не исключается. Фото: Komenda Stołeczna Policji

Запчасти могли экспортировать через Грузию

Следователи считают, что задержанные сотрудничали с гражданами Грузии, которые заказывали конкретные модели автомобилей и организовывали вывоз деталей за пределы Польши.

Во время проверки тягача с полуприцепом полицейские также обнаружили фургон Ford Transit и большое количество автозапчастей. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение изъятых деталей и проверяют, могли ли они быть сняты не только с автомобилей, похищенных в Польше, но и в других странах ЕС.

Отдельно задержали 33-летнего гражданина Грузии, который приехал забрать грузовик с полуприцепом, заполненным автодеталями.

Читайте также В Польше украли танк Т-55

Следствие проверяет возможный "восточный" маршрут запчастей

По оценкам экспертов, канал сбыта мог быть значительно шире, чем одна локация в Кобылке. Самые ходовые запчасти могли поставляться не только в Грузию или страны Восточной Европы, но и в Украину и Молдову.

Также не исключается версия, что отдельные детали транспортировали через Грузию в Россию.

Подозреваемым грозит до 5 лет заключения

Трем задержанным гражданам Польши уже предъявлено обвинение в сбыте и сокрытии краденого имущества. По польскому законодательству им грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция продолжает идентификацию изъятых деталей и устанавливает масштабы деятельности группировки.