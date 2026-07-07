В Польше установят пандусы для очистки грузовиков от снега: в Украине эта тема до сих пор откладывается

В целом Генеральная дирекция национальных дорог и автомагистралей Польши (GDDKiA) определила 45 локаций, где до конца 2026 года должны быть подготовлены новые объекты. Ориентировочная стоимость инвестиций составляет около 20 млн злотых.

Об этом нововведении редакция Авто24 узнала из полученного пресс-релиза Министерства инфраструктуры Польши. Проект поляки затеяли серьезный, и работы уже начались.

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Места определены, деньги выделены

Новые пандусы появятся на площадках отдыха вдоль автомагистралей A2, A4, S5, S7, S17, S19 и S61. Больше всего объектов планируется построить в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Также они появятся в Подляском, Куявско-Поморском, Великопольском, Мазовецком, Опольском и Свентокшиском воеводствах.

При выборе мест GDDKiA учитывала прежде всего безопасность движения. Пандусы будут располагаться там, где грузовики смогут безопасно заезжать и выезжать без выполнения опасных маневров задним ходом.

Одна из стоянок вдоль польской автомагистрали, где на выезде уже оборудована снежная рампа. Фото: Министерство инфраструктуры

В ведомстве также сообщили, что анализируют дополнительные локации для следующих этапов проекта. Требование по обустройству инфраструктуры для уборки снега уже включают в новые дорожные инвестиции, а также будут учитывать при модернизации действующих зон отдыха.

Для установки выбрана простая по схеме конструкция снежных эстакад для ручной уборки снега с крыш грузовиков или автобусов. Фото: Министерство инфраструктуры

Строительство таких пандусов должно повысить безопасность на дорогах в зимний период. О механизированных системах очистки (см. видео ниже) речь пока не идет. Однако и это решение уже можно назвать позитивным.

Снег и лед, скапливающиеся на крышах прицепов и грузовиков, могут падать во время движения и создавать серьезную опасность для других участников дорожного движения. Новая инфраструктура позволит водителям быстро и безопасно очищать транспорт перед выездом, не нарушая при этом технику безопасности.

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Где в Украине есть снежные рампы

Как показал мониторинг Авто24, общедоступных эстакад или рамп для очистки крыш грузовиков от снега в Украине фактически нет. О необходимости такой инфраструктуры говорят уже не первый год, однако до ее массового обустройства дело так и не дошло.

Единичные высокие платформы устанавливают лишь отдельные крупные транспортные компании и логистические комплексы для собственных нужд. Однако они являются ведомственными.

О такой снежной рампе украинские водители могут только мечтать, хотя сметная стоимость конструкции копеечная. Фото: сайт dekra-roadsafety.com

В то же время действующие правила охраны труда фактически запрещают водителю самостоятельно забираться на крышу полуприцепа для уборки снега. Согласно украинским Правилам охраны труда при выполнении работ на высоте и Правилам охраны труда на автомобильном транспорте, работы на высоте свыше 1,3 м требуют специального обучения, медицинского допуска и использования сертифицированных средств защиты.

Кроме того, крыша или тент большинства полуприцепов не оборудованы анкерными точками для страховки и не рассчитаны на вес человека. На обледенелой поверхности риск падения или даже пролома конструкции существенно возрастает.

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Именно поэтому безопасным способом очистки считается использование специальных снеговых рамп, когда водитель работает с платформы, оборудованной защитными поручнями (перилами), используя длинные скребки для снега.

Несмотря на это, украинским водителям приходится работать в условиях, когда такой инфраструктуры практически нет. В то же время ответственность за техническое состояние транспортного средства лежит на водителе, а выезд на дорогу с неочищенной от снега или льда крышей представляет опасность для других участников движения.

Мысленно укпраинские водители завидуют американцам, которые уже давно пользуются современными снегоуборочными установками для подготовки грузовиков и автобусов к выезду на дороги общего пользования. Там благодаря такой системе (см. видео ниже) очистка одной грузовика занимает 30 секунд, общая производительность – до 60 единиц транспорта в час.