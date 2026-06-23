В Польше в пять раз подорожало обязательное обучение для водителей, ездивших пьяными

В Министерстве здравоохранения объясняют повышение несколькими причинами. Прежде всего, предыдущий тариф в 500 злотых действовал еще с 2019 года и уже не покрывал расходы на проведение двухдневного обучения из-за инфляции, пандемии и общего подорожания услуг.

Кроме того, центры WORD неоднократно обращались к властям с просьбой пересмотреть стоимость курса, ведь были вынуждены проводить его фактически без прибыли. Об этом пишет moto.pl.

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Кого касаются изменения

Помимо указанной выше причины, есть ещё одно основание для введения такого курса – ужесточение ответственности для водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Власти рассчитывают, что высокая стоимость курса в 2 500 злотых (29 858 грн) станет дополнительным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей.

Курс переподготовки является обязательным для водителей, уличенных в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения. Направление на такое обучение выдает местная администрация.

В целом это пока добровольно-принудительный процесс обучения: можно не проходить его, но тогда за руль – не сядешь. Фото: Wojciech Habdas / Agencja Wyborcza.pl

Не путайте со "снятием" штрафных баллов

Стоит отметить, что курс переподготовки не имеет отношения к уменьшению штрафных баллов. После его прохождения водитель не получает никаких бонусов в виде списания баллов.

Отдельно существуют курсы для уменьшения штрафных баллов, стоимость которых может достигать около 1 100 злотых (13 140 грн). Их цена не регулируется этим решением и остается неизменной.

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Как проходит обучение

Курс длится два дня. Ежедневно участники должны посетить восемь учебных часов продолжительностью по 45 минут.

Во время занятий рассматриваются вопросы безопасности дорожного движения, а также влияние алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ на способность управлять автомобилем.

При этом речь о сдаче экзаменов не идет. Для успешного завершения курса достаточно присутствовать на всех занятиях. Центры WORD не проводят ни тестов, ни итоговых экзаменов.

Учебный курс по ПДД, но после такого обучения никаких экзаменов – достаточно пройти курс из 16 часов лекций и просмотра подобранных программ на мониторе, хотя... Фото: Wojciech Habdas / Agencja Wyborcza.pl

Что даёт прохождение курса

По завершении обучения водитель получает сертификат, который необходимо подать в орган, выдавший направление. Этот документ является одним из необходимых этапов для восстановления водительских прав.

В некоторых случаях водителю также придётся пройти медицинский осмотр и повторно сдать экзамен на водительские права.