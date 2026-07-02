В Польше ввели летние правила для водителей: за что штрафуют на 1000 и более злотых

Такое оживление на автодорогах побуждает к ежегодному введению временных ограничений. Это не прихоть полиции, а важный правительственный инструмент повышения безопасности и уменьшения пробок в условиях масштабного транспортного трафика.

Наиболее важные изменения касаются грузового транспорта. Об этом пишет Авто24. Акцент сделан на календарные даты.

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Водителю не стоит опустошать кошелек

До конца августа для грузовиков с полной массой свыше 12 тонн действуют ограничения движения в определенные часы. Об этом не стоит забывать, ведь штрафы там суровые и практически не подлежат обжалованию.

Когда действуют запреты на движение:

в пятницу – с 18:00 до 22:00;

в субботу – с 08:00 до 14:00,;

а в воскресенье – с 08:00 до 22:00.

Исключения предусмотрены только для отдельных категорий перевозок. Кроме того, полиция напоминает о норме, действующей еще с 1 июля 2023 года, но о которой до сих пор забывают многие водители.

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На автомагистралях и скоростных дорогах, где в одном направлении имеется только две полосы движения, грузовикам категорий N2 и N3 запрещено совершать обгон. Нарушение этого правила обойдется как минимум в 1000 злотых (11 978 грн), а также в 8 штрафных баллов.

Чем обернется несоблюдение знака B-26

Еще более суровое наказание предусмотрено за систематическое игнорирование дорожного знака B-26, запрещающего обгон грузовым автомобилям. Если же водитель повторно совершит аналогичное нарушение, штраф увеличится до 2000 злотых (23 931 грн), а в водительское досье добавят 15 штрафных баллов.

Это и есть тот самый знак B-26, смысл которого понятен в любой стране мира: у него меняется только порядковый номер или кодификация, но не требование. Коллаж: Авто24

Правоохранители также напоминают об ответственности за превышение скорости. Для водителей, превысивших допустимую скорость более чем на 30 км/ч, больше не действует возможность уменьшить количество штрафных баллов путем прохождения специального обучения.

Это означает, что последствия таких нарушений будут оставаться в учетной записи водителя в течение всего установленного законом срока.