Винницкие агрохозяйства возглавили тракторный рейтинг, а прифронтовая Херсонщина его завершила: инфографика

Перед весенней посевной кампанией 2026 года украинские аграрии больше всего интересовались тракторами, комбайнами и минитракторами. Таковы результаты исследования аналитического центра маркетплейса AGRO.RIA.

Наиболее активно сельскохозяйственную технику покупали в Винницкой области, на долю которой пришлось 10,8% всех сделок. Далее следуют Киевская (8,6%), Днепропетровская (7,8%) и Тернопольская (7,2%) области.



Самой популярной категорией стали тракторы – на их долю пришлось 35,5% всех покупок. Комбайны заняли второе место с долей 15%, а минитракторы – третье (11,2%).

Среди производителей украинские фермеры чаще всего искали технику ХТЗ, Zubr и ДТЗ. Из зарубежных брендов наибольший интерес вызывали МТЗ, John Deere и Claas.

Аналитики также отмечают существенное подорожание техники за последний год. Больше всего выросли цены на тракторы – на 50%, комбайны подорожали на 45%, а опрыскиватели – на 16%.

Более подробная информация о региональных предпочтениях, динамике цен и популярности отдельных видов техники – представлена в инфографике Agro.RIA ниже.