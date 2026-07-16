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Винницкие агрохозяйства возглавили тракторный рейтинг, а прифронтовая Херсонщина его завершила: инфографика

Эксперты маркетплейса по купле-продаже сельхозтехники Agro.RIA провели исследование рынка сельхозтехники перед посевной кампанией этого года. Результат удивил разнообразием интересной статистики как по сегментам техники, так и по предпочтениям регионов.
Украинские фермеры покупали много техники, но чаще всего – тракторы: где приобрели больше всего

ФОТО: Pöttinger|

Трактор John Deere серии 6R и кукурузная сеялка Puro H 3000 с рабочей шириной 4,5 метра

Валентин Ожго
logo16 июля, 09:09
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Перед весенней посевной кампанией 2026 года украинские аграрии больше всего интересовались тракторами, комбайнами и минитракторами. Таковы результаты исследования аналитического центра маркетплейса AGRO.RIA.

Наиболее активно сельскохозяйственную технику покупали в Винницкой области, на долю которой пришлось 10,8% всех сделок. Далее следуют Киевская (8,6%), Днепропетровская (7,8%) и Тернопольская (7,2%) области.


Самой популярной категорией стали тракторы – на их долю пришлось 35,5% всех покупок. Комбайны заняли второе место с долей 15%, а минитракторы – третье (11,2%).

Среди производителей украинские фермеры чаще всего искали технику ХТЗ, Zubr и ДТЗ. Из зарубежных брендов наибольший интерес вызывали МТЗ, John Deere и Claas.

Аналитики также отмечают существенное подорожание техники за последний год. Больше всего выросли цены на тракторы – на 50%, комбайны подорожали на 45%, а опрыскиватели – на 16%.

Более подробная информация о региональных предпочтениях, динамике цен и популярности отдельных видов техники – представлена в инфографике Agro.RIA ниже.

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