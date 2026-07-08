В результате российской атаки были повреждены офис дистрибьютора Honda и дилерский центр

ФОТО: Прайд Мотор|
"Прайд Мотор" и "Юме Авто Центр" приостановили работу из-за повреждений, полученных в результате обстрела
В результате российской атаки в ночь на 6 июля было повреждено офисное здание «Прайд Мотор» – официального дистрибьютора автомобилей и мотоциклов Honda в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Honda Ukraine.
Повреждения также получил дилерский центр «Юме Авто Центр» в Вишневом Киевской области.
Кстати ранее были повреждены автосалоны Porsche и Volvo в Киеве
Дилерский центр временно не работает
«Юме Авто Центр» будет закрыт на период проведения первоочередных ремонтных и восстановительных работ.
В компании рассчитывают возобновить работу в ближайшие дни. Точную дату открытия сообщат дополнительно после оценки повреждений и завершения необходимых работ.
Информации о поврежденных автомобилях или технике на территории центра пока нет.
Другие дилеры Honda работают
Повреждения не остановили работу всей сети Honda в Украине. Продажа автомобилей и мотоциклов через другие официальные дилерские центры продолжается в штатном режиме.
По данным официального сайта Honda, дилерская сеть марки в Украине насчитывает девять автоцентров. Поэтому клиенты могут обращаться к другим дилерам по вопросам приобретения техники, консультаций и обслуживания.
Владельцам автомобилей, которые планировали посетить «Юме Авто Центр», информацию о переносе записи или альтернативном сервисе должны предоставить представители дилерской сети.
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Атака нанесла значительный ущерб Вишневому
В ночь на 6 июля Киев и Киевская область подверглись массированной комбинированной атаке. Особенно значительные повреждения зафиксировали в Вишневом, где пострадали жилые дома, складские и коммерческие объекты.
В список поврежденных предприятий вошли офис дистрибьютора Honda и здание официального дилерского центра.
В Honda Ukraine выразили соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим в результате атаки.
Работу планируется возобновить в ближайшее время
Речь идет о временной приостановке работы «Юме Авто Центра», а не о его закрытии.
После устранения первоочередных последствий и восстановления безопасных условий для сотрудников и посетителей дилерский центр планирует возобновить работу.
Редакция Авто24 выражает соболезнования родным погибших в Вишневом и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.