В результате российской атаки были повреждены офис дистрибьютора Honda и дилерский центр

В результате российской атаки в ночь на 6 июля было повреждено офисное здание «Прайд Мотор» – официального дистрибьютора автомобилей и мотоциклов Honda в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Honda Ukraine.

Повреждения также получил дилерский центр «Юме Авто Центр» в Вишневом Киевской области.

Кстати ранее были повреждены автосалоны Porsche и Volvo в Киеве

Дилерский центр временно не работает

«Юме Авто Центр» будет закрыт на период проведения первоочередных ремонтных и восстановительных работ.

В компании рассчитывают возобновить работу в ближайшие дни. Точную дату открытия сообщат дополнительно после оценки повреждений и завершения необходимых работ.

Информации о поврежденных автомобилях или технике на территории центра пока нет.

Другие дилеры Honda работают

Повреждения не остановили работу всей сети Honda в Украине. Продажа автомобилей и мотоциклов через другие официальные дилерские центры продолжается в штатном режиме.

По данным официального сайта Honda, дилерская сеть марки в Украине насчитывает девять автоцентров. Поэтому клиенты могут обращаться к другим дилерам по вопросам приобретения техники, консультаций и обслуживания.

Владельцам автомобилей, которые планировали посетить «Юме Авто Центр», информацию о переносе записи или альтернативном сервисе должны предоставить представители дилерской сети.

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Атака нанесла значительный ущерб Вишневому

В ночь на 6 июля Киев и Киевская область подверглись массированной комбинированной атаке. Особенно значительные повреждения зафиксировали в Вишневом, где пострадали жилые дома, складские и коммерческие объекты.

В список поврежденных предприятий вошли офис дистрибьютора Honda и здание официального дилерского центра.

В Honda Ukraine выразили соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим в результате атаки.

Работу планируется возобновить в ближайшее время

Речь идет о временной приостановке работы «Юме Авто Центра», а не о его закрытии.

После устранения первоочередных последствий и восстановления безопасных условий для сотрудников и посетителей дилерский центр планирует возобновить работу.

Редакция Авто24 выражает соболезнования родным погибших в Вишневом и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.