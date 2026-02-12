В серию Volkswagen Transporter добавлена модель Sportline в стиле GTI

У новой модели те же характеристики, что имеет стандартный e-Transporter, который запущен в 2024 году. Поэтому, это – проверенный и опробованный временем вариант. О новой модели рассказывает electrek.co.

Однако отличия есть

Чтобы Sportline выделился среди обычного фургона Transporter, VW снизил подвеску, добавил агрессивно утонченный кузов в стиле GTi с глянцевыми черными и красными акцентами, а также обновил кузов.

Разработчики установили высокоинтенсивное светодиодное освещение, обеспечили более низкую, более широкую и более устойчивую посадку, которая плотно напоминает спортивное автомобильное наследие Volkswagen.

Задне-боковая проекция Sportline подчеркивает более низкую посадку, чем у классического “течика”. Фото: Volkswagen

Завершающим штрихом является уникальный комплект 19-дюймовых легкосплавных дисков Volkswagen Sportline, заполняющих едва заметно расширенные крылья... на самом деле, единственное, чего не хватает, это клетчатая обивка сидений.

Силовой вариант в рекламе не нуждается

Новый семиместный e-Transporter оснащен электродвигателем мощностью 210 кВт (~280 л.с.) с огромным крутящим моментом на низких оборотах для убедительного разгона на уровне GTi по прямой.

Этот двигатель также достаточно эффективен, чтобы проехать с компанией почти 320 километров на относительно небольшой батарее емкостью 64 кВт-ч, сочетая реальный запас хода с тем внутренним пространством.

Стоимость немного высоковата, но как для кого

