В сервисных центрах МВД нет услуги "верификация данных": как обновить информацию

В сервисных центрах МВД граждане все чаще пытаются получить так называемую“ верификацию данных” или обновить информацию в государственных реестрах. Однако, отдельной административной услуги с таким названием в территориальных сервисных центрах МВД не существует. Об этом сообщил Г оловной сервисный центр МВД.

Услуги“ верификация данных” нет и в системе Е-запись. Поэтому зарегистрироваться в сервисный центр для получения такой услуги невозможно.

Когда данные обновляются в сервисном центре

При получении административной услуги администратор проверяет информацию о владельце и документах и при необходимости актуализирует данные в государственных реестрах.

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Например, это происходит во время:

обмена водительского удостоверения;

перерегистрации транспортного средства с заменой свидетельства регистрации.

В то же время, просто внести изменения в реестр без получения соответствующей административной услуги администратор территориального сервисного центра МВД не может.

Что делать, если водительское удостоверение не отображается в реестре

Отдельные граждане действительно могут нуждаться в уточнении информации о своих документах. Например, если водительское удостоверение было выдано до 2013 года и сведения о нем отсутствуют в электронных реестрах.

В таком случае информацию о ранее изданном документе можно внести в электронные реестры путем подачи обращения гражданина в Главный или региональный сервисный центр МВД.

При этом такая процедура не является административной услугой и не требует личного визита в территориальный сервисный центр.

Если изменились персональные данные

Если у владельца документа изменились фамилия, имя, отчество или зарегистрированное место жительства, необходимо получить соответствующее административную услугу.

В частности:

в случае изменения персональных данных водителя нужно обменять водительские права;

при изменении данных владельца автомобиля необходимо перерегистрировать транспортное средство и получить новое свидетельство о регистрации.

Именно в ходе этих процедур информация в государственных реестрах актуализируется.

Таким образом, обращение гражданина и административная услуга – это разные процедуры. Если необходимо уточнить информацию без получения услуги, необходимо подать официальное обращение в Главное или регионального сервисного центра МВД.

В сервисном центре также призывают пользоваться только официальными ресурсами и не искать несуществующую услугу“ верификации данных” через систему Е-запись.