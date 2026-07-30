В схеме "три на три" была одна женщина и трое военных: за недостойные поступки все шестеро уже получили подозрения

По данным следствия, схема действовала с января по апрель 2026 года. Шестеро жителей Буковины от 25 до 39 лет распределили между собой роли: одни искали желающих незаконно покинуть Украину, другие договаривались об оплате, организовывали транспорт, проживание и перевозку до пограничной полосы.

Маршрут был отработан. Мужчин сначала перевозили из Ивано-Франковска в Черновцы, селили в одной из гостиниц, после чего доставляли ближе к государственной границе. Последний участок пути через линию границы они должны были преодолевать пешком, минуя официальные пункты пропуска. Об этом говорится в релизе полиции Ивано-Франковской области

Для каждой поездки меняли автомобили

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов незаконной переправки. По информации полиции, организаторы каждый раз использовали разных водителей, автомобили и места встреч, чтобы усложнить разоблачение.

Сотрудники полиции, СБУ и пограничной службы фактически одновременно задержали всех шестерых организаторов схемы. Фото: полиция Ивано-Франковской области

Такая схема, утверждают в прокуратуре, работала не случайно, а как хорошо отлаженный механизм. Стоимость "услуги" составляла не менее 7 тысяч евро с человека, хотя в отдельных случаях сумма достигала 10 тысяч евро.

Обыски в трех областях

Полицейские провели обыски на территории Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областей. В ходе следственных действий изъяли 11 тысяч евро наличными, семь мобильных телефонов, четыре автомобиля и другие вещественные доказательства.

Все четыре транспортных средства организаторов изъяты, но не конфискованы, далее их судьбу решит суд. Фото: ГНСУ

Задержаны все шесть участников группы – троих военнослужащих, двух мужчин и одну женщину. Всем сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу по корыстным мотивам.

Следствие продолжается. Правоохранители проверяют причастность других лиц, в том числе тех, кто, по версии следствия, координировал деятельность группы из-за границы.