"Человек-паук" помог прохожему в инвалидном кресле перейти дорогу: забавные кадры

Как пишет Carscoops, мужчина, передвигающийся на инвалидной коляске, изо всех сил пробирался по проезжей части, пытаясь как можно быстрее пересечь перекресток перед потоком машин, ожидающих на светофоре.

В этот момент рядом остановился красный Jeep Wrangler, из которого выбежал пассажир в костюме супергероя. "Спайдермен" схватился за ручки коляски и оперативно перенес ее на безопасную сторону дороги до того, как для встречного транспорта загорелся зеленый свет. После этого он быстро вернулся к своему автомобилю, убедившись, что ситуация на дороге остается безопасной.

Кто скрывался под маской супергероя

Впоследствии выяснилось, что под маской находился Крис Хелленталь, известный в социальной сети Instagram под ником @neaspidey. Он работает в местном развлекательном заведении и в тот день возвращался с детского мероприятия, посвященного Дню супергероев. По словам местных жителей, Хелленталь регулярно участвует в благотворительных и детских праздниках.

Полицейское управление Джонсборо опубликовало в соцсетях видеозапись с камеры наблюдения, похвалив Криса Хеллентала за оперативную помощь. В ведомстве подчеркнули, что независимо от цвета светофора всегда есть время совершить правильный поступок.