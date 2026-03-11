В США проверяют Acura из-за проблем с полным приводом

Расследование инициировано после подачи специальной петиции в National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), сообщает Carscoops. Документ был подан 9 января и в петиции упоминается 48 жалоб владельцев, которые сообщают об отказе шлицев в системе полного привода.

Согласно жалобам, проблема возникает в соединении между коробкой передач и раздаточной коробкой. В случае повреждения шлицев крутящий момент больше не передается на заднюю ось, и автомобиль начинает работать как переднеприводный. Это означает, что водитель может даже не сразу понять, что система полного привода перестала работать.

Acura TLX

Неисправность может влиять на управляемость

Автор петиции отмечает, что проблема не только создает неудобства для владельцев, но и может влиять на безопасность. Из-за потери передачи мощности на задние колеса автомобиль может демонстрировать худшую управляемость и стабильность, особенно во время ускорения или движения на скользкой дороге. По предварительным оценкам, потенциальная проблема может касаться примерно 137 329 автомобилей.

Расследование - лишь первый этап возможного отзыва

В NHTSA отмечают, что на этом этапе речь идет только о проверке. Специалисты агентства планируют проанализировать жалобы владельцев, провести техническую оценку неисправности и определить, связаны ли сообщения водителей с конкретной конструктивной проблемой. Подобные расследования часто становятся первым шагом перед возможным отзывом автомобилей, однако сам факт проверки еще не означает, что отзыв обязательно состоится.

Acura MDX

Владельцы жалуются на проблему уже несколько лет

Хотя федеральное расследование началось только сейчас, владельцы автомобилей Acura TLX и Acura MDX сообщают о подобных проблемах уже в течение нескольких лет. В социальных сетях и на автомобильных форумах водители часто описывают громкие звуки из трансмиссии при ускорении, которые могут быть признаком неисправности раздаточной коробки.

Некоторые владельцы даже используют простой способ проверки: выключают систему контроля тяги и резко нажимают на педаль акселератора. Если в этот момент буксуют только передние колеса, это может означать, что система полного привода уже не работает и автомобилю может понадобиться замена раздаточной коробки.