Укр
Ру

В США обнаружили новую схему мошенничества с клонированием сайтов автодилеров с помощью ИИ

Федеральная торговая комиссия США (FTC) выпустила предупреждение о распространении схемы мошенничества, в которой злоумышленники используют технологии ИИ для создания поддельных вебсайтов автомобильных дилерских центров. Преступники клонируют ресурсы легальных продавцов, чтобы обманом заставить покупателей перечислять денежные средства за несуществующие транспортные средства.
В США начали подрабатывать дилерские сайты с помощью ИИ: мошенники выманивают деньги за несуществующие авто

ФОТО: Carscoops|

Фейковый сайт дилера выглядит как настоящий, ведь качественно сделан с помощью ИИ

Данила Северенчук
logo6 сентября, 18:18
logo0
logo0 мин

Как сообщает Carscoops, По данным ведомства, злоумышленники копируют "логотипы брендов, описания автомобилей и фотографии до последней детали", активно привлекая AI-инструменты. Для повышения доверия на фальшивых страницах публикуют вымышленные отзывы клиентов, подробно описывают процессы покупки и обещают гибкие условия возврата средств.

Методы привлечения жертв и рекомендации по защите

Чтобы побуждать потребителей к быстрому перечислению средств, поддельные сайты используют агрессивный маркетинг. Отмечается, что мошеннические ресурсы "могут рекламировать редкие маслкары или труднодоступные классические автомобили, чтобы заманить покупателя", а также предлагать цены существенно ниже рыночных.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Поддельные сайты имитируют функционал и разделы оригинальных дилерских сайтов

Покупатели узнают об обмане только тогда, когда прибывают в настоящий дилерский центр, где об их оплате никогда не слышали. Активация подобных схем связана с ростом популярности онлайн-покупки автомобилей после пандемии COVID-19.

Для защиты от мошенников FTC предлагает покупателям проверять репутацию дилера– искать название дилерского центра в Интернете вместе со словами "мошенничество", "отзыв" или "жалоба", а также категорически "отказываться от покупки, если дилер настаивает на предоплате только банковским переводом".

ИИ в автомобильной отрасли становится все более распространенным

#Фото #Aвтобизнес #США #Новости #Aвтофанаты
Реклама