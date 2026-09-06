В США обнаружили новую схему мошенничества с клонированием сайтов автодилеров с помощью ИИ

Как сообщает Carscoops, По данным ведомства, злоумышленники копируют "логотипы брендов, описания автомобилей и фотографии до последней детали", активно привлекая AI-инструменты. Для повышения доверия на фальшивых страницах публикуют вымышленные отзывы клиентов, подробно описывают процессы покупки и обещают гибкие условия возврата средств.

Методы привлечения жертв и рекомендации по защите

Чтобы побуждать потребителей к быстрому перечислению средств, поддельные сайты используют агрессивный маркетинг. Отмечается, что мошеннические ресурсы "могут рекламировать редкие маслкары или труднодоступные классические автомобили, чтобы заманить покупателя", а также предлагать цены существенно ниже рыночных.

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Поддельные сайты имитируют функционал и разделы оригинальных дилерских сайтов

Покупатели узнают об обмане только тогда, когда прибывают в настоящий дилерский центр, где об их оплате никогда не слышали. Активация подобных схем связана с ростом популярности онлайн-покупки автомобилей после пандемии COVID-19.

Для защиты от мошенников FTC предлагает покупателям проверять репутацию дилера– искать название дилерского центра в Интернете вместе со словами "мошенничество", "отзыв" или "жалоба", а также категорически "отказываться от покупки, если дилер настаивает на предоплате только банковским переводом".

ИИ в автомобильной отрасли становится все более распространенным