В США продают уникальный Porsche 911 Targa от Singer за миллион долларов

Автомобиль прошел полное переосмысление в ателье Singer Vehicle Design в пределах особого проекта Cape Palmas Commission. С момента завершения реставрации спорткар проехал всего 607 миль (около 977 км). Об этом пишет topgir.com.ua.

Оценочная стоимость редкого спорткара составляет от $1,1 млн до $1,2 млн.

Техника и инженерные решения

Проект Cape Palmas Commission стал одним из последних Porsche 911 Targa, переработанных специалистами Singer в фирменном стиле Classic Services. Работы над машиной завершились в начале 2025 года.

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Под капотом рестроенного 911 установлен 4,0-литровый атмосферный двигатель, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

Среди технических особенностей модели:

Керамический впускной коллектор и выпускная система с титановым глушителем.

Высокоэффективная карбон-керамическая тормозная система Brembo.

Кузовные панели из углеволокна защищены прозрачной антигравийной пленкой.

Дизайн и отделка

Кузов спорткара выкрашен в специально разработанный цвет Dark Olive Metallic. На создание этого оттенка дизайнеров вдохновило оформление швейцарских часов Vacheron Constantin Overseas Dual Time. В зависимости от угла падения света темно-оливковое покрытие переливается золотистым металлическим бликом.

Внешний вид дополняют никелированные элементы бамперов, шильдики из 24-каратного золота и кастомные колесные диски. В комплекте с автомобилем покупателю передадут вторую съемную крышу Targa в оттенке Euro Green.

Интерьер выполнен из специальной кожи и замши Weissach. В салоне установлены карбоновые кресла-ковши, классический руль Momo Prototipo и рычаг переключения передач из массива эбенового дерева. Несмотря на ретро-стиль, спорткар оснастили современными опциями: мультимедийной системой Porsche Classic Navigation с поддержкой Apple CarPlay, усилителем Audison, акустикой Dynaudio и сабвуфером.

Представители RM Sotheby's отмечают, что Cape Palmas Commission показывает бескомпромиссный подход заказчика к созданию вневременного Porsche 911 Targa. В настоящее время автомобиль с минимальным пробегом ждет нового владельца в Калвер-Сити (штат Калифорния, США).