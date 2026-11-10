В США заметили очень странный прототип внедорожника с радикальным дизайном: что это за авто

Как сообщает издание Motor1, фотографии неловкого тестового ила впервые опубликовал пользователь CapnDangerPony в сообществе Reddit. Машина имеет очень короткие свесы, огромный клиренс и массивный пластиковый обвес, который намеренно уродует реальные формы кузова.

Зрительно этот высокий внедорожник выглядит довольно куцо, а некоторые из комментаторов даже заметил сходство со старым Isuzu VehiCross. Камуфляж пытается скрыть спойлер на крыше и другие аэродинамические элементы, однако хорошо видны округлые пропорции задней части. При этом передние и задние колесные арки вообще не совпадают с линией колес.

Чьи это колеса и при чем здесь Ford

Поскольку кузовные панели могут быть просто собраны из разных моделей для отвлечения внимания, единственной реальной зацепкой остаются колесные диски. Они очень напоминают то, что Ford предлагает для пакета. Bronco Sinister Bronze или версии Everglades, но имеют более толстую внешнюю кромку. Также есть определенное сходство с дисками Jeep Wrangler в исполнении Willys 41 Edition.

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Внимательные автомобилисты выдвинули интересную теорию происхождения машины. "Я думаю, возможно, они везут Ford Everest в США. Угол наклона лобового стекла, форма пассажирского окна и колеса на шесть болтов наталкивают меня на это мнение",– указал пользователь платформы под ником PreparationSuper1113.

Как бы там ни было, а загадочная новинка выглядит более обтекаемой современных рамных вездеходов. Самое интересное, что это, скорее всего, стопроцентный электромобиль. Под задним бампером нет ни одного намека на выхлопную трубу, а днище смотрится полностью плоским, что типично для мощного блока тяговой батареи.