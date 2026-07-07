В США значительно упала цена на новые автомобили Polestar из-за предстоящего ухода бренда с рынка

Главной причиной такой агрессивной ценовой политики стало недавнее заявление правительства США, согласно которому Polestar больше не сможет продавать свои транспортные средства в стране после 2026 модельного года. Для покупателей, которых не пугает предстоящее прекращение официальных продаж, это стало уникальной возможностью приобрести премиальный электромобиль со скидкой, достигающей десятков тысяч долларов.

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Рекордные скидки на купе-кроссовер Polestar 4

Шокирующее решение правительства вынудило автопроизводителя запустить специальную программу стимулирования для покупателей. Компания Polestar объявила о прямой скидке в размере 25 000 долларов как на версии с моноприводом, так и на модификации с двумя двигателями. Благодаря этому шагу стоимость автомобилей претерпела радикальные изменения:

Базовая версия Polestar 4 с задним приводом: теперь доступна для покупки всего за 31 400 долларов. Это делает премиальную модель даже дешевле, чем новый компактный массовый электромобиль Chevrolet Bolt RS.

Полноприводная версия Polestar 4 с двумя двигателями предлагается за скромные 37 900 долларов. Для сравнения: один из главных конкурентов в классе – Model Y Performance, обходится покупателям в США как минимум в 57 990 долларов.

Для клиентов, которые не планируют покупать автомобиль за полную стоимость сразу, бренд разработал выгодные условия лизинга. Программа предусматривает скидку в размере 19 000 долларов, которая зачисляется в качестве бонуса при оформлении лизинга. В результате ежемесячный платеж за Polestar 4 составляет 399 долларов в течение 39 месяцев, что является чрезвычайно привлекательным условием для американского рынка.

Существенная экономия при выборе Polestar 3

Максимальная выгода распространяется не только на четвертую модель. Производитель анонсировал прямую скидку в размере 23 000 долларов на свой более крупный и роскошный внедорожник Polestar 3. Новая ценовая сетка для этого SUV выглядит следующим образом:

модификация Long Range Single Motor с одним двигателем теперь стоит всего 44 500 долларов;

двухмоторная версия Long Range Dual Motor подешевела до 50 400 долларов;

флагманская версия Long Range Dual Motor с опциональным пакетом Performance Pack предлагается за 56 400 долларов, хотя ее первоначальная розничная цена составляла 79 400 долларов.

Условия лизинга для этого большого кроссовера также скорректированы. В зависимости от конкретного штата и местонахождения клиента, взять в аренду Polestar 3 можно за 579 долларов в месяц сроком на 27 месяцев. При этом лизинговый договор дополнительно включает финансовый бонус в размере 20 000 долларов.

Сроки действия предложения и гарантии для клиентов