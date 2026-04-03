В столицу пришли 20 автобусов Citiport 12, но еще пяти машин Киев недосчитался

Автобусы покупались в рамках финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком по проекту "Городской общественный транспорт Украины". Всего Киев законтрактовал 85 машин Isuzu Citiport 12, производителем которых является турецкая компания Anadolu Isuzu.

Общая стоимость заказанных автобусов Citiport 12 составляет 18 591 017 евро. Автобусы по согласованной договоренности с производителем и поставщиком отгружались поэтапно. Уже поступило 80 автобусов, еще пять машин где-то в пути, их ожидаются со дня на день.

Для комфорта пассажиров

Низкопольные 12-метровые по длине автобусы городского исполнения Citiport 12 имеют просторный салон на 80 стоячих и 27 сидячих пассажиров. Кроме этого, в зоне средних дверей отведено место для одного пассажира в кресле колесном.

Удобств на остановках во время посадки и высадки добавляет kneeling-система, что наклоняет пол автобусе к бровке тротуара в зоне посадки. Это очень удобно в часы пик, потому что ускоряет процесс посадки и высадки.

Теперь 80 автобусов из 85 законтрактованных уже в Киеве, еще пять где-то добираются. Фото: КГГА

Три сотни "лошадей" на каждую машину

Автобусы CitiPort 12 соответствуют экологическому формату Евро-6. Здесь стоит дизельный двигатель Cummins 6,7 л. Он выдает максимальной мощностью 220 кВт/ 300 л.с. с крутящим моментом 1182 Нм/1150 – 1400 об./мин.

Силовой агрегат разработчики совместили с автоматической коробкой передач ZF Ecolife 6 AP 1200B (6 вперед, 1 назад).

На каких маршрутах будут работать новички

Новые 20 автобусов частично заменят подвижной состав, эксплуатируемых сегодня на маршрутах: № 2, 20, 25, 35, 42, 43к, 46, 50, 55, 69, 72, 112, 115, 118.