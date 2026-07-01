В Тернополе будут штрафовать перевозчиков за выключенные кондиционеры в общественном транспорте

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Тернопольского городского совета. Об этом на своем сайте сообщила мэрия города.

Отныне перевозчиков будут штрафовать, если в автобусах или троллейбусах, оборудованных кондиционерами, при температуре воздуха +25 °C и выше система кондиционирования будет выключена или не будет работать.

За каждый зафиксированный случай нарушения в отдельном транспортном средстве перевозчик лишится 2 тысяч гривен из выплат за выполненную транспортную работу.

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Нарушения будут фиксировать уполномоченные контролеры. Они будут составлять соответствующий акт с указанием даты, времени проверки, номера транспортного средства и маршрута.

В городском совете отмечают, что нововведение должно усилить контроль за качеством перевозок и обеспечить более комфортные условия для пассажиров в летнюю жару.