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В Тернополе будут штрафовать перевозчиков за выключенные кондиционеры в общественном транспорте

Власти областного центра решили бороться с жарой в общественном транспорте с помощью штрафов. После принятия аналогичного решения во Львове здесь также ввели штрафы для перевозчиков, которые будут включать кондиционеры лишь "для галочки" или не будут ремонтировать неисправные системы охлаждения.
В Тернополе будут штрафовать перевозчиков за выключенные кондиционеры в общественном транспорте

ФОТО: мэрия Тернополя|

Будут штрафовать пассажирских перевозчиков, независимо от формы собственности

Валентин Ожго
logo1 июля, 18:00
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Соответствующее решение принял исполнительный комитет Тернопольского городского совета. Об этом на своем сайте сообщила мэрия города.

Отныне перевозчиков будут штрафовать, если в автобусах или троллейбусах, оборудованных кондиционерами, при температуре воздуха +25 °C и выше система кондиционирования будет выключена или не будет работать.

За каждый зафиксированный случай нарушения в отдельном транспортном средстве перевозчик лишится 2 тысяч гривен из выплат за выполненную транспортную работу.

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Нарушения будут фиксировать уполномоченные контролеры. Они будут составлять соответствующий акт с указанием даты, времени проверки, номера транспортного средства и маршрута.

В городском совете отмечают, что нововведение должно усилить контроль за качеством перевозок и обеспечить более комфортные условия для пассажиров в летнюю жару.

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