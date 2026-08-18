В Тернополе пассажирам много не обещали, а взяли и сделали: на маршруты вышли 17 новых троллейбусов

Машины изготовила львовская компания "Электронмаш" в рамках проекта обновления общественного транспорта при поддержке Европейского инвестиционного банка. Об этом говорится в релизе Минразвития громад и территорий Украины.

Новые троллейбусы уже вышли на городские маршруты. У них есть кондиционеры, современная система отопления, GPS-навигация, информационные табло, видеонаблюдение и пандусы для пассажиров с инвалидностью.

106 пассажиров – в 12-метровой машине

Речь идет о трехдверных троллейбусах "Электрон" Т19101 (модель Т19). Каждая машина рассчитана на одновременную перевозку до 106 пассажиров, из которых 34 могут ехать сидя.

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Троллейбусы имеют низкий пол по всей длине салона. Это упрощает посадку для пожилых людей, родителей с детскими колясками и пассажиров с ограниченной мобильностью.

Отдельный плюс – система наклона кузова на остановках (kneeling) Троллейбус может дополнительно "присесть" к бордюру, благодаря чему пассажирам проще зайти и выйти из салона.

Асинхронные двигатели и рекуперация

В силовой установке используются асинхронные тяговые двигатели. Их конструкция не нуждается в частом обслуживании.

Тяговый преобразователь построен на IGBT-транзисторах и использует векторное управление. Оно обеспечивает более плавное движение, в частности при разгонах, торможениях и прохождении сложных участков с подъемами и поворотами.

Есть и система рекуперации: во время торможения троллейбус возвращает часть энергии вспять. Ее можно использовать для собственных нужд машины или передать в электросеть.

Первые законтрактованные троллейбусы завод отгрузил в июне, а уже в августе все 17 пассажирских электротяговых машин вышли на городские маршруты. Фото: мэрия Тернополя

Сразу несколько систем торможения

За безопасность отвечает не одна тормозная система. В троллейбусе предусмотрены электродинамический тормоз, пневматическая система EBS с ABS и ASR, дисковые тормоза, а также стояночный и светофорный тормоз.

То есть при движении и остановках электроника и механические системы работают вместе, помогая контролировать машину в разных дорожных ситуациях.

Что получают пассажиры

Помимо технических характеристик, новые троллейбусы фактически меняют сам формат поездки по городу: в салоне есть упомянутые в начале кондиционирования и отопления, информационные табло, GPS-навигация и видеонаблюдение.

Асинхронный электродвигатель мощностью под 180 кВт и современная система рекуперации энергии делают машину экономичной во владении. Фото: КП "ТЕРНОПОЛЬЭЛЕКТРОТРАНС"

Пандусы и низкий пол делают транспорт более доступным для людей с инвалидностью и пассажиров с детскими колясками.

Закупку 17 троллейбусов профинансировали в рамках проекта Ukraine Urban Public Transport Project II (UUPTP II) при поддержке Европейского инвестиционного банка. Производитель машин – украинское предприятие "Электронмаш" из Львова.