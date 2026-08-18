В Тернополе пассажирам много не обещали, а взяли и сделали: на маршруты вышли 17 новых троллейбусов

ФОТО: мэрия Тернополя|
Новые троллейбусы – это безопасность и комфорт для пассажиров и привлекательная стоимость владения для города
Машины изготовила львовская компания "Электронмаш" в рамках проекта обновления общественного транспорта при поддержке Европейского инвестиционного банка. Об этом говорится в релизе Минразвития громад и территорий Украины.
Новые троллейбусы уже вышли на городские маршруты. У них есть кондиционеры, современная система отопления, GPS-навигация, информационные табло, видеонаблюдение и пандусы для пассажиров с инвалидностью.
106 пассажиров – в 12-метровой машине
Речь идет о трехдверных троллейбусах "Электрон" Т19101 (модель Т19). Каждая машина рассчитана на одновременную перевозку до 106 пассажиров, из которых 34 могут ехать сидя.
Троллейбусы имеют низкий пол по всей длине салона. Это упрощает посадку для пожилых людей, родителей с детскими колясками и пассажиров с ограниченной мобильностью.
Отдельный плюс – система наклона кузова на остановках (kneeling) Троллейбус может дополнительно "присесть" к бордюру, благодаря чему пассажирам проще зайти и выйти из салона.
Асинхронные двигатели и рекуперация
В силовой установке используются асинхронные тяговые двигатели. Их конструкция не нуждается в частом обслуживании.
Тяговый преобразователь построен на IGBT-транзисторах и использует векторное управление. Оно обеспечивает более плавное движение, в частности при разгонах, торможениях и прохождении сложных участков с подъемами и поворотами.
Есть и система рекуперации: во время торможения троллейбус возвращает часть энергии вспять. Ее можно использовать для собственных нужд машины или передать в электросеть.
Первые законтрактованные троллейбусы завод отгрузил в июне, а уже в августе все 17 пассажирских электротяговых машин вышли на городские маршруты. Фото: мэрия Тернополя
Сразу несколько систем торможения
За безопасность отвечает не одна тормозная система. В троллейбусе предусмотрены электродинамический тормоз, пневматическая система EBS с ABS и ASR, дисковые тормоза, а также стояночный и светофорный тормоз.
То есть при движении и остановках электроника и механические системы работают вместе, помогая контролировать машину в разных дорожных ситуациях.
Что получают пассажиры
Помимо технических характеристик, новые троллейбусы фактически меняют сам формат поездки по городу: в салоне есть упомянутые в начале кондиционирования и отопления, информационные табло, GPS-навигация и видеонаблюдение.
Асинхронный электродвигатель мощностью под 180 кВт и современная система рекуперации энергии делают машину экономичной во владении. Фото: КП "ТЕРНОПОЛЬЭЛЕКТРОТРАНС"
Пандусы и низкий пол делают транспорт более доступным для людей с инвалидностью и пассажиров с детскими колясками.
Закупку 17 троллейбусов профинансировали в рамках проекта Ukraine Urban Public Transport Project II (UUPTP II) при поддержке Европейского инвестиционного банка. Производитель машин – украинское предприятие "Электронмаш" из Львова.