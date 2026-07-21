В Тернополе водитель Range Rover за одну поездку получил пять административных протоколов

Об инциденте сообщила Патрульная полиция Тернопольской области. Range Rover остановили на проспекте Степана Бандеры после того, как водитель проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

Водитель был лишен прав на пять лет

Во время проверки документов патрульные выяснили, что 24-летнего мужчину ранее лишили права управления транспортными средствами сроком на пять лет.

Несмотря на решение суда, он снова сел за руль. Кроме того, у водителя не было необходимых документов на автомобиль.

В полиции отметили, что мужчину уже неоднократно привлекали к ответственности за аналогичные нарушения. Поэтому на этот раз ему инкриминировали повторное управление транспортным средством лицом, лишенным такого права.

От освидетельствования на наркотическое опьянение отказался

Во время беседы инспекторы заметили у водителя признаки наркотического опьянения. Пройти медицинский осмотр он отказался.

Согласно украинскому законодательству такой отказ приравнивается к нарушению требований об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении мужчины был составлен соответствующий административный протокол.

Также были составлены протоколы и постановления за проезд на красный сигнал светофора, управление без документов, использование ненадлежащих номерных знаков и управление после лишения прав.

На Range Rover стояли чужие номера

В ходе более тщательной проверки патрульные установили, что номерные знаки не принадлежат остановленному Range Rover.

Еще более серьезные вопросы возникли в отношении номера кузова. Инспекторы заметили признаки его подделки, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу.

Автомобиль был отстранен от дальнейшей эксплуатации, а обстоятельства его происхождения и регистрации теперь должны установить следователи.

Пять административных дел и два уголовных производства

Всего патрульные оформили пять административных материалов. Они касаются проезда на запрещающий сигнал, нарушения правил использования номерных знаков, отсутствия документов, повторного управления транспортным средством после лишения прав и отказ от проверки на состояние опьянения.

Отдельно следователи возбудили два уголовных дела. Первое касается неисполнения судебного решения, второе – возможной подделки или замены номера кузова транспортного средства.

Дальнейшая судьба водителя и Range Rover будет определяться следствием и судом.