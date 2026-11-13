В туннеле загорелся синий свет: стоит ли паниковать и что делать

Как объясняют специалисты чешского дорожного управления ŘSD и инструкторы King Driving School, замкнутое пространство тоннеля делает любую нестандартную ситуацию крайне рискованной. Поэтому алгоритм действий при поломке здесь несколько отличается от обычной остановки на открытой трассе.

В идеале неисправную машину нужно дотянуть до специального аварийного кармана или хотя бы прижать к правому краю проезжей части. После этого необходимо сразу заглушить двигатель и выключить дополнительный обогреватель, чтобы не отравлять ограниченное пространство выхлопными газами.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Читайте также Горящий автовоз промчался по 6 км по туннелю: фото

Далее действует стандартная, но жизненно важная процедура: включаем аварийную сигнализацию, одеваем световозвращающий жилет и только после этого выходим из авто. Знак аварийной остановки нужно отнести минимум на 50 метров назад, что равняется примерно 70-80 шагам взрослого человека.

Телефоны экстренной помощи можно найти по бокам туннеля. Не бойтесь пользоваться ими, они соединят вас непосредственно с диспетчерской. Фото: сайт Garage

Как правильно вызвать помощь

Все пассажиры должны немедленно покинуть салон и передвигаться исключительно техническим тротуаром, категорически избегая выхода на проезжую часть. Лучшее решение – найти на стене туннеля экстренный телефон или домофон, который напрямую соединит вас с диспетчерской.

Читайте также Как строили самый длинный в мире автомобильный тоннель

"Эти телефоны расположены в безопасных зонах, поэтому не бойтесь ими пользоваться. Если же вы решили звонить с мобильного и не знаете прямого номера туннельной службы, смело набирайте полицию,– подчеркивают эксперты по безопасности движения.

Диспетчер через камеры видит, что машина остановилась, но не знает точной причины. Именно во время разговора оператор решит, достаточно ли отправить вам технику для замены колеса, нужен ли полноценный эвакуатор или даже полицейский патруль.

Секрет синих огней

Самое интересное начинается, когда на стенах тоннеля вдруг загораются специальные синие огни. Многих водителей такая иллюминация пугает, но на самом деле это положительный сигнал.

Читайте также Автомобили и поезда отправятся под Балтийским морем

Включение синего света означает, что диспетчеры уже зафиксировали вашу проблему и перевели туннель в аварийный режим работы.

Голубые огни означают, что о вас знают, и сохраняйте спокойствие. Фото: сайт Garage

Это четкий знак для вас сохранять спокойствие, ведь спасательные службы уже адаптируются к ситуации, а помощь идет на место.