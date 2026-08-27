В Украине 20% запасов дизтоплива будут хранить под землей: к чему это приведет

С 2027 года участники топливного рынка и операторы должны будут хранить в подземных хранилищах не менее 20% объема дизтоплива, сформированного ими в составе минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН). Об этом пишет enkorr.ua.

Соответствующий экспериментальный проект УМУ утвердил постановлением №1037 от 13 августа 2026 года.

Где будут хранить горючее

Правительство планирует создать разветвленную систему подземных хранилищ, которая должна повысить защищенность запасов горючего во время войны и других кризисных ситуаций.

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Для этого могут использоваться:

соляные каверны;

истощенные нефтяные и газовые месторождения;

другие пригодные геологические формации;

искусственные подземные резервуары;

отдельные линейные части магистральных трубопроводов.

Такие объекты должны отвечать требованиям промышленной и пожарной безопасности, быть герметичными и защищенными от утечек. Кроме того, хранилища должны обеспечить учет количества и качества горючего, контроль доступа и возможность оперативного отбора запасов.

20% дизтоплива - обязательно под землей

Ключевое требование начнет действовать с начала третьего базового года, то есть с 2027 года. Участники рынка должны будут размещать в подземных хранилищах не менее 20% дизтоплива, входящего в сформированные ими МЗНН.

При этом компании обязаны строить и эксплуатировать собственные подземные хранилища. Если они будут отвечать установленным требованиям, горючее в них также будет засчитываться в МЗНП.

Специализированным ответственным хранителем правительство определило Укртранснафту. Для проекта планируется использовать ряд объектов государственной собственности, однако их перечень и потенциальная емкость хранилищ в открытом доступе не обнародуются.

Зачем переводить запасы под землю

Основная цель проекта повысить устойчивость топливной системы в условиях боевых действий и защитить резервы от уничтожения в результате атак на топливную инфраструктуру.

Укртранснафта должна в течение двух месяцев после вступления постановления в силу согласовать с Минэнерго прогнозные сроки ввода хранилищ в эксплуатацию и сметы их реконструкции.

Сам экспериментальный проект будет действовать в течение“ военного положения” , но не дольше двух лет с момента вступления постановления в силу.

В то же время расходы на его реализацию планируют покрывать за счет средств участников проекта, государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.