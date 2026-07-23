Цена на бензин вырастет до 100 грн за литр уже в начале августа: мнение эксперта

Украинские сети АЗС начали почти ежедневно повышать цены на топливо. Если нынешняя тенденция сохранится, уже в начале августа бензин и дизельное топливо могут приблизиться к психологической отметке в 100 грн за литр. Такой прогноз озвучил основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии unian.ua.

Крупные сети уже переписывают ценники

По словам эксперта, только за последние сутки отдельные операторы повысили цены на 1–3 грн за литр. В ближайшие дни подорожание может продолжиться.

Леушкин прогнозирует, что темпы роста составят примерно 1,5–––2 грн за литр ежедневно, поэтому уже через две недели розничные цены могут приблизиться к 100 грн за литр.

Он отмечает, что на этот раз топливные компании не откладывают пересмотр цен, поскольку во время предыдущих кризисов понесли значительные убытки и теперь оперативнее реагируют на рост себестоимости.

Оптовые цены стремительно растут

По оценке эксперта, в настоящее время оптовая стоимость бензина и дизельного топлива на основных направлениях импорта уже достигла 85–90 грн за литр.

При такой стоимости ресурса и с учетом типичной торговой наценки крупных сетей розничная цена может достичь 102–––102,5 грн за литр.

Впрочем, Леушкин предполагает, что правительство может попытаться сдержать дальнейшее подорожание, чтобы не допустить превышения психологической отметки в 100 грн за литр.

Основная причина – проблемы с поставками

Одним из ключевых факторов резкого подорожания эксперт называет осложнения в морской логистике из-за военные действия США на территории Ирана.

По его словам, из-за проблем с перевозками крупные танкеры больше не могут работать по привычной схеме доставки топлива. Часть грузов приходится перегружать на более мелкие суда, которые сейчас работают с дополнительными ограничениями на Дунае.

В результате оптовые цены за один день выросли почти на 10 грн за литр, а наибольшие трудности с поставками уже ощущаются на юге Украины.

Эксперт считает, что именно ситуация с импортной логистикой будет оставаться главным фактором формирования цен на украинских АЗС в ближайшие недели.