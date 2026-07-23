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Цена на бензин вырастет до 100 грн за литр уже в начале августа: мнение эксперта

Через несколько недель стоимость топлива может превысить 100 гривен за литр. Правительство постарается сдержать рост цен. Такой прогноз сделал эксперт по топливному рынку Украины.
Цена на бензин вырастет до 100 грн за литр

ФОТО: freepik.com|

Цена на бензин вырастет до 100 грн за литр

Евгений Гудущан
logo23 июля, 18:00
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Украинские сети АЗС начали почти ежедневно повышать цены на топливо. Если нынешняя тенденция сохранится, уже в начале августа бензин и дизельное топливо могут приблизиться к психологической отметке в 100 грн за литр. Такой прогноз озвучил основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии unian.ua.

Крупные сети уже переписывают ценники

По словам эксперта, только за последние сутки отдельные операторы повысили цены на 1–3 грн за литр. В ближайшие дни подорожание может продолжиться.

Леушкин прогнозирует, что темпы роста составят примерно 1,5–––2 грн за литр ежедневно, поэтому уже через две недели розничные цены могут приблизиться к 100 грн за литр.

Он отмечает, что на этот раз топливные компании не откладывают пересмотр цен, поскольку во время предыдущих кризисов понесли значительные убытки и теперь оперативнее реагируют на рост себестоимости.

Оптовые цены стремительно растут

По оценке эксперта, в настоящее время оптовая стоимость бензина и дизельного топлива на основных направлениях импорта уже достигла 85–90 грн за литр.

При такой стоимости ресурса и с учетом типичной торговой наценки крупных сетей розничная цена может достичь 102–––102,5 грн за литр.

Впрочем, Леушкин предполагает, что правительство может попытаться сдержать дальнейшее подорожание, чтобы не допустить превышения психологической отметки в 100 грн за литр.

Основная причина – проблемы с поставками

Одним из ключевых факторов резкого подорожания эксперт называет осложнения в морской логистике из-за военные действия США на территории Ирана.

По его словам, из-за проблем с перевозками крупные танкеры больше не могут работать по привычной схеме доставки топлива. Часть грузов приходится перегружать на более мелкие суда, которые сейчас работают с дополнительными ограничениями на Дунае.

В результате оптовые цены за один день выросли почти на 10 грн за литр, а наибольшие трудности с поставками уже ощущаются на юге Украины.

Эксперт считает, что именно ситуация с импортной логистикой будет оставаться главным фактором формирования цен на украинских АЗС в ближайшие недели.

#Топливо #Новости #Aвтоновинки