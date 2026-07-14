В Украине дебютировали два новых электромобиля MG: характеристики и цены на MGS5 и MGS6

Появление на украинском рынке сразу двух высокотехнологичных моделей знаменует собой важный этап в стратегии MG по расширению своего присутствия в этом сегменте. Как отметил бренд-директор MG в Украине Марк Парех, каждый дилерский центр готов подробно представить клиентам новое поколение электромобилей марки и предложить гостям интересный досуг.

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Практичный семейный кроссовер MGS5 EV

Новый семейный электрокроссовер MGS5 EV разработан на базе современной модульной платформы MSP (Modular Scalable Platform), которая была создана инженерами специально для автомобилей с электрическими силовыми установками. На украинском рынке автомобиль предлагается в двух фирменных комплектациях Comfort и Luxury, которые отличаются уровнем внутренней отделки, перечнем интегрированных систем безопасности и дополнительными опциями для комфорта пассажиров.

Электродвигатель кроссовера имеет мощность 170 л.с. и позволяет кроссоверу разгоняться с места до 100 км/ч за 6,3 секунды. Благодаря использованию тяговых аккумуляторных батарей нового поколения автомобиль способен преодолевать расстояние до 425 километров на одном заряде в соответствии с измерительным циклом WLTP. Процесс зарядки аккумулятора от 10 до 80 % занимает около 28 минут.

Внутреннее пространство кроссовера спроектировано с особым вниманием к функциональности. Салон предлагает пассажирам значительный запас свободного места, вместительное багажное отделение и 33 отдельные ниши для хранения мелких вещей. Рабочее место водителя оснащено цифровой приборной панелью и современной мультимедийной системой с большим сенсорным экраном диагональю 12,8 дюйма, поддерживающей беспроводную синхронизацию через интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Безопасность движения обеспечивает комплекс фирменных ассистентов водителя MG Pilot, а удаленный контроль за основными функциями автомобиля реализован через мобильное приложение MG iSMART. Безопасность этой модели официально подтверждена наивысшей оценкой в пять звезд по результатам краш-тестов независимой организации Euro NCAP. Стартовая стоимость нового семейного кроссовера в Украине составляет от 1 225 360 гривен, то есть 27 300 долларов по текущему курсу обмена.

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Премиальный уровень комфорта и безопасности в MGS6 EV

Для водителей, которые ищут бескомпромиссный уровень простора, передовые технологии и премиальное оснащение, бренд подготовил модель MGS6 EV. Этот большой электрический кроссовер также основан на архитектуре MSP и обеспечивает значительный запас хода до 530 километров по стандарту WLTP.

В Украине модель представлена в трех вариантах комплектации: Comfort, Luxury, а также топовая версия с полным приводом Luxury AWD, что позволяет покупателям выбрать оптимальный вариант в соответствии с индивидуальным стилем вождения и личными потребностями.

В зависимости от выбранного варианта оснащения автомобиль комплектуется большой панорамной крышей, проекционным дисплеем на лобовом стекле, системами активной вентиляции и подогрева сидений, отделкой салона материалами премиум-класса, а также премиальной акустической системой с 11 динамиками и полноценным цифровым кокпитом с доступом к широкому перечню онлайн-сервисов.

Защиту водителя и пассажиров во время движения обеспечивают семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, интеллектуальная система экстренного торможения перед препятствиями и комплекс ассистентов MG Pilot. Кроме того, кроссовер оснащен камерами кругового обзора с углом охвата 360 градусов и инновационной функцией так называемого "прозрачного шасси", которая вместе с другими технологиями безопасности ADAS позволяет водителю полностью контролировать ситуацию на дороге. Цены на MGS6 EV начинаются от 1 522 240 гривен (33 915 долларов).