В Украине для фронта начали выпускать "полуторки": грузоподъемность НРК Protector доведена до 1,5 тонны

Как сообщили в компании, решение пересмотреть технические характеристики было принято после анализа работы комплекса в войсках. Эксплуатация показала, что реальные возможности платформы превышают ранее заявленные показатели.

На этом основании изготовитель доработал конструкцию и обновил паспортные характеристики. Для стабильной работы с большей нагрузкой Protector получил улучшающие пневматические подушки задней подвески, что улучшает устойчивость машины при перевозке тяжелых грузов.

Два канала связи

Обновления также затронули систему управления. К основному спутниковому каналу Starlink добавили резервную LTE-связь. Это повышает надежность передачи команд и позволяет комплексу работать даже при потере одного из каналов коммуникации.

По словам специалиста по сопровождению проектов беспилотных систем компании Анастасии, модернизация стала результатом обратной связи от военных, использующих комплекс на передовой.

Практически эта машина сольется со складками местности даже с полуторатонным грузом, что для армейской логистики переднего края очень важно. Фото: сайт Минобороны

В частности, один из НРК всего за месяц перевез более 15 тонн грузов, а средний показатель работы одного комплекса составляет до 20 миссий. По оценке производителя одна такая миссия может обеспечить подразделение запасом боеприпасов, продовольствия и другого необходимого имущества примерно на неделю.

Что известно о Protector

Как редакция Авто24 писала ранее, украинский наземный роботизированный комплекс логистического назначения Protector создан для работы в опасной зоне без риска личного состава. Здесь имеем не только логистический транспортер, но и при необходимости полноценную боевую машину (см. видео ниже).

Платформа используется для доставки боеприпасов, продовольствия, снаряжения и эвакуации грузов из переднего края. После последней модернизации ее грузоподъемность составляет 1480 кг, а использование двух независимых каналов связи должно повысить устойчивость комплекса к сложным условиям эксплуатации.

Если легендарная ГАЗ-АА времен Второй мировой войны была "полуторкой" из-за способности перевозить полторы тонны груза, то украинский беспилотный Protector после модернизации также достиг этого показателя – 1480 кг, но без водителя за рулем.