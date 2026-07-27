В Украине изменены правила труда и отдыха водителей: что предусматривает новое Положение

Документ гармонизирует украинские правила с законодательством Европейского Союза и вводит новые требования к режиму труда и отдыха водителей, использованию тахографов и выполнению международных перевозок.

Новые правила утверждены приказом Министерства развития громад и территорий Украины от 12 декабря 2025 №1727. В самом приказе отмечено, что он вступает в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования. Поскольку документ был официально опубликован 26 января 2026 года новые требования начинают действовать именно 26 июля 2026 года.

Отдых в кабине под запретом

Одним из ключевых изменений стал запрет проводить обычный еженедельный отдых в кабине транспортного средства. Перевозчик обязан обеспечить водителю надлежащие условия отдыха.

Кроме того, если работа выполняется в ночное время– с 22:00 до 06:00, продолжительность смены не может превышать 10 часов.

В тексте приказа дата отсутствует, говорится лишь, что через шесть месяцев Положение вступило в силу 26.07.2026. Коллаж: Авто24

Документ также ужесточает требования к использованию тахографов. Грузовые автомобили, впервые зарегистрированные в Украине после 30 июня 2026 г. и выполняющие международные перевозки в соответствии с Соглашением между Украиной и ЕС, должны быть оборудованы смарт-тахографами версии G2V2.

Без тахографа в рейс можно не ехать

В то же время эксплуатация транспортного средства без исправного тахографа, карты водителя или надлежащего использования тахокарт не допускается.

Усиливается и контроль режима труда и отдыха. Срок хранения соответствующих записей увеличен до 56 дней. Во время проверки водитель должен иметь данные за текущий день и плюс предыдущие 56 календарных дней.

Только девять часов в день

Новое Положение устанавливает и обновленные нормы времени вождения транспортного средства. Ежедневное время управления не должно превышать 9 часов, однако дважды в неделю его можно увеличить до 10 часов.

Общее время управления ограничено 56 часами в неделю и 90 часами в течение двух последовательных недель.

После 4 часов 30 минут непрерывного управления водитель должен сделать перерыв продолжительностью не менее 45 минут, если не начинается период ежедневного или еженедельного отдыха.

Перевозчик обязан обеспечить водителю надлежащие условия отдыха. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Кого новая норма не касается

Новые требования распространяются, в частности, на водителей, работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам, физических лиц-предпринимателей, а также на перевозчиков, осуществляющих международные грузовые, пассажирские перевозки на заказ и международные перевозки такси.

В то же время, документ предусматривает ряд исключений, в частности для транспорта сил безопасности и обороны, аварийно-спасательных служб, отдельных сельскохозяйственных и коммунальных перевозок, учебных транспортных средств и перевозок в районах боевых действий.