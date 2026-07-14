В Украине изменили сроки действия водительских удостоверений: сколько будут действовать "права"

Украинские власти ввели новые сроки действия водительских удостоверений, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с европейскими стандартами. Сроки вступления Украины в ЕС остаются неопределенными, а перспективы – туманными. В МВД уверяют, , что порядок получения и обмена водительских прав остается без изменений. Об этом пишет rbc.ua.

Читайте также: Почему 80% украинцев не могут сдать водительские экзамены

Первые водительские права, как и раньше, выдаются на два года

Водительское удостоверение, которое человек получает впервые, выдается сроком на два года независимо от открытой категории.

В сервисном центре МВД отмечают, что этот двухлетний срок применяется только один раз в жизни. Если водитель в течение этого периода открывает еще одну категорию, новый двухлетний срок не начинается – отсчет ведется от даты выдачи первого водительского удостоверения.

Также это правило не распространяется на водителей, которые уже имеют водительское удостоверение и открывают новые категории через несколько лет.

Каков срок действия удостоверения после обмена

По истечении двухлетнего срока водительское удостоверение можно обменять без повторной сдачи теоретического и практического экзаменов, если в течение этого времени водитель допустил не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

После обмена документ выдается на:

15 лет – для категорий А1, А, В1, В, ВЕ (мотоциклы, мопеды, квадроциклы и легковые автомобили);

5 лет – для категорий С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е, DE, Т (грузовой, пассажирский и рельсовый транспорт).

Новый срок начнет исчисляться после каждого обмена

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что установленные сроки будут действовать не только после первого двухлетнего удостоверения.

Новый срок действия документа будет отсчитываться заново каждый раз при его замене – независимо от причины. Это касается открытия новой категории, изменения личных данных, утери, кражи или повреждения удостоверения.

Например, если водитель с удостоверением категории В, выданным на 15 лет, изменит фамилию и обратится за новым документом, он снова получит удостоверение со сроком действия 15 лет.

В МВД подчеркивают, что изменения касаются только сроков действия удостоверений, тогда как процедура их получения и обмена остается прежней.