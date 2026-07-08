В Украине снизили сроки действия водительских удостоверений: "права" придется менять каждые 5 лет

КМУ утвердил изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Нововведения направлены на постепенное приведение украинского законодательства в соответствие с требованиями ЕС. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Согласно новым правилам, срок действия водительского удостоверения будет зависеть от категории транспортного средства.

Какой срок действия будут иметь водительские права

Для водителей мотоциклов и легковых автомобилей водительские права будут выдаваться сроком на 15 лет. Это касается категорий А1, А, В, В1 и ВЕ.

В то же время водители грузового и пассажирского транспорта будут получать водительские права только на 5 лет. Новый срок будет действовать для категорий С, С1, СЕ, С1Е, D, D1, DE, D1Е и Т.

Медицинский осмотр станет обязательным при обмене водительского удостоверения

После возобновления обязательных медицинских осмотров при обмене водительского удостоверения именно регулярное подтверждение состояния здоровья станет одним из условий допуска к управлению транспортными средствами.

Для владельцев водительских удостоверений категорий А и В медицинский осмотр будет проводиться один раз в 15 лет, а для профессиональных водителей грузового и пассажирского транспорта – каждые пять лет.

В правительстве отмечают, что такой подход соответствует европейской практике и теоретически должен способствовать повышению безопасности на дорогах.

Что будет с действующими водительскими удостоверениями

Правительство подчеркивает, что водительские удостоверения, выданные ранее, остаются действительными до истечения срока действия, указанного в документе.

При плановой замене водительского удостоверения повторно сдавать теоретический или практический экзамен не требуется, если иное не предусмотрено законодательством.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.