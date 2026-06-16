В Украине наладили серийное производство молоковозов: первая партия машин уже у заказчика

Новые автоцистерны объемом от 3 до 6 кубометров смонтированы на шасси JAC N90 и JAC N120. Техника уже используется для ежедневного сбора и транспортировки молочного сырья от производителей к перерабатывающим предприятиям.

О запуске производства в Фастове нового типа спецтранспорта и отгрузке автомобилей заказчику "Укр Трак" рассказывает в своем релизе со ссылкой на AVTR.

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Ставка на качество и соблюдение санитарных норм

Спрос на специализированный транспорт для пищевой отрасли в Украине продолжает расти. Для молокоперерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств и агрохолдингов появление молоковозов отечественного производства открывает дополнительные возможности для модернизации логистики и соблюдения высоких санитарных стандартов.

Внутренние колбы цистерн изготавливаются из пищевой нержавеющей стали, которая не влияет на качество продукции и выдерживает регулярную санитарную обработку. Конструкция также предусматривает эффективную теплоизоляцию, что позволяет поддерживать стабильную температуру молока во время перевозки.

Аккуратно изогнутые листы из пищевой нержавейки свариваются также по особой технологии, чтобы затем наложенные стыковые швы выдерживали санитарную обработку. Фото: AVTR

Автомобили оснащены герметичными люками, системами замкнутой промывки и оборудованием для быстрой загрузки и разгрузки сырья.

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Полный цикл производства в Украине

На предприятии отмечают, что производственный комплекс обеспечивает полный цикл работ – от 3D-проектирования до финального тестирования готовой техники. Собственное конструкторское бюро разрабатывает индивидуальные решения под конкретные модели шасси, что позволяет оптимально распределять нагрузку и повышать надежность эксплуатации.

"Мы внедряем контроль на каждом этапе производства – от проверки качества сварных швов до тестирования герметичности. Наша цель – создавать технику, которая соответствует европейским стандартам по функциональности и эргономике, оставаясь более доступной по стоимости, – сообщили на предприятии.

На каких шасси построены новые молоковозы

Для производства молоковозов AVTR используются современные среднетоннажные шасси N90 и N120, которые хорошо зарекомендовали себя в коммерческих перевозках.

Это может быть ходовая от JAC, Iveco или любого другого производителя шасси. Фото: AVTR

JAC N90 – автомобиль полной массой 9,03 тонны и грузоподъемностью шасси до 5,8 тонны. Модель получила 156-сильный дизельный двигатель Cummins с максимальным крутящим моментом 500 Нм и 6-ступенчатую механическую коробку передач.

В зависимости от модификации длина шасси составляет от 5,99 до 7,85 метра. Топливный бак объемом 200 литров позволяет выезжать на дальние перевозки, что особенно важно для междугородних маршрутов по сбору молока.

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JAC N120 относится к более тяжелому сегменту и имеет полную массу 11,98 тонны. Грузоподъемность шасси достигает 7,7 тонны, что позволяет устанавливать более вместительные цистерны и перевозить большие объемы продукции. Автомобиль комплектуется дизельными двигателями Cummins объемом 3,8 или 4,5 литра мощностью от 152 до 206 л.с. с крутящим моментом до 760 Нм.

Модель соответствует экологическому стандарту Евро-5, оснащается 6-ступенчатой механической коробкой передач, топливным баком на 210 литров и способна развивать скорость до 115 км/ч при среднем расходе топлива около 15 литров на 100 км.

Первая партия изготовленных молоковозов марки AVTR уже у заказчика. Фото: AVTR

Сочетание надежных шасси, экономичных двигателей и адаптации к украинским дорожным условиям делает обе модели эффективной базой для современных молоковозов, ориентированных на ежедневную работу в аграрном секторе.

Планы по расширению производства

Помимо молоковозов, AVTR производит автоцистерны для питьевой и технической воды, а также топливозаправщики. Надстройки могут устанавливаться на шасси различных мировых производителей, в частности JAC, Iveco, Renault, Ford, Foton и Mercedes-Benz.

В компании отмечают, что развитие собственного производства специализированной техники способствует укреплению украинского машиностроения и уменьшению зависимости от импортных решений.