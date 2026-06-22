В Украине обновили правила для сервисных центров МВД: что изменится для водителей

Кабинет Министров Украины принял постановление от 17 июня 2026 года № 779, которое внесло изменения в правила выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств.

Документ в первую очередь касается водителей и владельцев автомобилей, утративших документы в результате вооруженной агрессии против Украины, людей, лишенных личной свободы из-за войны, а также семей лиц, пропавших без вести.

Кстати кому могут отказать в перерегистрации автомобиля

Для кого предназначены эти изменения

Новое постановление важно для нескольких категорий граждан.

для людей, утративших водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства в результате вооруженной агрессии против Украины. Речь идет о владельцах, признанных потерпевшими и которым причинен имущественный ущерб.

для лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии (находились в плену или были незаконно лишены свободы из-за войны).

для опекунов имущества лиц, признанных без вести отсутствующими или пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Именно для них теперь предусмотрен четкий механизм перерегистрации транспортного средства без смены владельца.

Также изменения касаются всех граждан, пользующихся услугами сервисных центров МВД, ведь постановление устанавливает более понятный порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц.

Решение сервисного центра можно обжаловать

Одно из ключевых нововведений — привязка процедур в сервисных центрах МВД к Закону Украины “Об административной процедуре”.

Это означает, что решения, действия или бездействие сотрудников территориальных сервисных центров МВД, касающиеся выдачи водительских удостоверений, допуска к управлению транспортными средствами, регистрации или перерегистрации автомобилей, можно будет обжаловать в административном порядке.

Жалобу можно подать в региональный сервисный центр Главного сервисного центра МВД, которому подчиняется соответствующий территориальный сервисный центр. Также сохраняется право обратиться в суд.

Для водителей это важно, поскольку ранее подобные конфликты часто выглядели как ситуация “отказали – дальше разбирайся сам”. Теперь процедура должна быть более формализованной: с административным актом, возможностью обжалования и рассмотрением жалобы уполномоченными должностными лицами.

Восстановление водительского удостоверения после утери в результате войны

Постановление уточняет порядок выдачи нового водительского удостоверения вместо утерянного или похищенного.

Если удостоверение было утрачено в результате вооруженной агрессии против Украины, человек может быть освобожден от уплаты сбора за административную услугу и от оплаты стоимости бланка. Для этого вместе с заявлением необходимо подать документ органа досудебного расследования о признании потерпевшим в соответствующем уголовном производстве.

Сервисный центр МВД при этом будет проверять факт предыдущей выдачи водительского удостоверения, информацию о лице в реестрах МВД, демографическом реестре, базах розыска, а также данные о лицах, лишенных права управления транспортным средством или временно ограниченных в таком праве.

При наличии технической возможности такая проверка должна проводиться автоматически через информационные системы МВД и электронное взаимодействие государственных реестров.

Восстановление техпаспорта также может быть бесплатным

Аналогичные правила введены для владельцев автомобилей, утративших свидетельство о регистрации транспортного средства в результате вооруженной агрессии.

Такие владельцы, если они признаны потерпевшими и им причинен имущественный ущерб, могут не платить за административную услугу по перерегистрации автомобиля с выдачей нового свидетельства вместо утраченного.

Они также освобождаются от оплаты бланка техпаспорта.

Подать подтверждающий документ можно вместе с заявлением. Если обращение оформляется онлайн, постановление предусматривает возможность подачи электронной копии или фотокопии документа через электронный кабинет водителя, а при наличии технической возможности — через портал «Дия» или мобильное приложение «Дия».

Отдельные правила для людей, побывавших в плену

Документ также защищает лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Такие граждане в течение года с даты принятия решения соответствующей комиссии могут единоразово бесплатно воспользоваться услугами по восстановлению водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, если эти документы были утрачены в результате лишения свободы.

Плата за бланки водительского удостоверения и свидетельства о регистрации с таких лиц также не взимается.

Расходы будут покрываться за счет средств специального фонда государственного бюджета, предусмотренных для содержания Главного сервисного центра МВД.

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Автомобили пропавших без вести: появился механизм для опекунов

Еще одно важное изменение касается автомобилей, владельцы которых пропали без вести или признаны безвестно отсутствующими.

Постановление разрешает перерегистрацию такого транспортного средства без смены владельца по заявлению лица, назначенного опекуном над имуществом. Это необходимо в случае утери свидетельства о регистрации или технического паспорта.

Для этого в сервисный центр МВД или через ЦНАП необходимо подать документы, удостоверяющие личность заявителя, свидетельство о назначении опекуном над имуществом и акт описи такого имущества. Сам автомобиль должен быть включен в этот акт.

Сотрудник сервисного центра проверит информацию об опекуне по Единому реестру лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Если свидетельство о назначении опекуна аннулировано или автомобиль не включен в акт описи имущества, перерегистрация не будет произведена.

В новом свидетельстве о регистрации будет специальная отметка о том, что документ выдан опекуну в интересах владельца транспортного средства.

Что это означает на практике

Для рядового водителя постановление не меняет саму логику получения прав или регистрации автомобиля. Но оно делает процедуры более понятными в сложных случаях.

Если человек потерял документы из-за боевых действий, оккупации, обстрелов или других последствий российской агрессии, он получает более четкое право на бесплатное восстановление водительского удостоверения или техпаспорта.

Если человек находился в плену, для него также предусмотрена отдельная льгота. Если владелец автомобиля пропал без вести, семья через опекуна получает законную возможность оформить документы на транспортное средство, не меняя владельца.

Отдельно важно отметить, что решения сервисного центра теперь прямо закреплены в административной процедуре.

Это должно уменьшить пространство для субъективных отказов и дать гражданам понятный механизм защиты своих прав.

Водителям категории B сохранили военный допуск к грузовикам

Постановление также обновляет норму, действующую в период военного положения. Лица с водительским удостоверением категории B могут управлять транспортными средствами категорий C и C1 на территории Украины.

Кроме того, право управления транспортными средствами категории CE предоставляется лицам, имеющим категорию C, прошедшим переподготовку по установленным программам и сдавшим в сервисном центре МВД практический экзамен по навыкам управления составом транспортных средств.

Эта норма важна для логистики, гуманитарных перевозок и нужд военного времени, когда стране требуется большее количество водителей грузового транспорта.

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