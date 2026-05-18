В Украине официально списали 72-летнюю "Победу": легенда советских дорог ушла в утиль

В первом квартале 2026 года через сервисные центры МВД на выбраковку отправили 4669 легковых автомобилей, сообщает Институт исследований авторынка. Большинство этих машин давно исчерпали свой технический ресурс, но одна из них привлекает особое внимание: самой старой легковушкой квартала стала ГАЗ-М-20 “Победа” 1954 года выпуска.

Когда автомобиль становится историей, а потом - металлом

Официальная выбраковка автомобиля обычно звучит сухо: снятие с учета, утилизация, прекращение регистрации. Но в случае с 72-летней “Победой” это уже не просто статистика. Это скорее финальная запись в биографии машины, которая пережила несколько эпох, десятки владельцев или гаражей и, вероятно, больше ремонтов, чем современный автомобиль проходит плановых ТО.

ГАЗ-М-20 “Победа” была одной из главных послевоенных моделей советского автопрома. Она имела характерный “понтонный” кузов, длинный капот, простой салон и технику, которую можно было ремонтировать почти в любом гараже. Для своего времени это был не просто транспорт, а символ статуса. В частные руки такие автомобили попадали непросто, а больше всего шансов ездить на них имели чиновники, руководители предприятий и люди с правильными связями.

Почему “Победа” попала в утиль

Само появление такой машины в статистике выбраковки не означает, что ценный музейный экспонат просто отправили под пресс. Чаще всего официальное списание происходит тогда, когда автомобиль уже много лет фактически не ездит. Он может стоять во дворе, в сарае, на территории предприятия или в гараже, где реставрация так и не началась.

Для “Победы” 1954 года главным врагом был не пробег, а время. Металл стареет, кузов гниет, оригинальные детали исчезают, а восстановление превращается в дорогой и сложный проект. Если машина не имеет документальной, музейной или коллекционной ценности в конкретном состоянии, владелец часто выбирает самый прагматичный путь - официально снять ее с учета.

В этом есть определенная автомобильная ирония. Машина, которая когда-то была символом движения вперед, в 2026 году сама стала частью процесса обновления автопарка. Не на дороге, а уже как вторичное сырье.

Списывают не только раритеты

“Победа” стала самым интересным случаем квартала, но не самым массовым. Основу легкового утиля составляли значительно младшие и значительно более распространенные модели. Чаще всего на выбраковку отправляли ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Daewoo Lanos, ВАЗ-2101 и ВАЗ-2109.

Это хорошо показывает реальный возраст украинского автопарка. Утилизация касается не только машин 1950-х годов, но и автомобилей, которые еще недавно казались привычными на дорогах. Появление Daewoo Lanos среди лидеров списания символично: “народный автомобиль” 2000-х постепенно переходит из категории доступного транспорта в категорию уставшей техники, которую все чаще невыгодно ремонтировать.

Средний возраст легковушек, которые пошли на выбраковку в первом квартале, составил 28 лет. То есть речь идет не о случайных поврежденных авто после ДТП, а преимущественно о машинах, ресурс которых давно исчерпан.

Старые авто становятся дорогими в содержании

Причина утилизации часто лежит не только в техническом состоянии. Старый автомобиль может быть простым, понятным и даже эмоционально близким владельцу. Но он обычно требует постоянного ремонта, имеет высокий расход топлива, не соответствует современным требованиям безопасности и комфорта, а иногда и просто занимает место.

Когда цены на топливо растут, содержать старую бензиновую машину становится еще менее выгодно. Если двигатель потребляет 12–15 литров на 100 километров, романтика быстро заканчивается у кассы АЗС. Далее владелец начинает считать: ремонт, документы, хранение, топливо, шины, аккумулятор. И в какой-то момент утилизация выглядит уже не как поражение, а как логичное решение.

Что означает утилизация “Победы” для авторынка