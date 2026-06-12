В Украине пересмотрят правила работы такси: что изменится для Bolt, Uklon и Uber

В Украине планируют изменить правила работы такси и онлайн-платформ типа Bolt, Uklon и Uber. Как заявил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач,, принятие закона об автоматическом обмене информацией о доходах на цифровых платформах открывает путь к реформе рынка такси,, сообщает “Интерфакс-Украина”.

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Почему реформу такси долго не могли запустить

Рынок такси в Украине много лет находится в странном промежуточном состоянии. С одной стороны, большинство пассажиров давно вызывают автомобили через приложения. С другой — сами платформы часто не считают себя классическими перевозчиками, а водители работают без понятного статуса.

Именно эта неурегулированность, по словам Сергея Деркача, блокировала реформу такси и детинизацию рынка. Государство не могло нормально упорядочить отрасль, пока не было механизма, который позволяет видеть доходы на цифровых платформах и создать для них понятную правовую рамку.

Теперь в профильном министерстве считают, что путь к реформе открыт. И речь идет не только о налогах, но и о безопасности пассажиров, контроле водителей и ответственности сервисов.

В чем главная проблема с платформами

Сегодня сервисы типа Bolt, Uklon и Uber фактически организуют перевозки, но формально работают не так, как традиционные службы такси. По словам Деркача, эти компании предоставляют услуги такси, но не признают себя перевозчиками и не лицензируются как перевозчики.

Из-за этого возникает сразу несколько проблем. Страхование пассажиров, как для такси, фактически не работает. Техническое состояние автомобилей платформы не контролируется так, как это должно быть в сфере пассажирских перевозок. Также нет полноценной обязанности проверять водителей перед допуском к работе.

Речь идет не только о наличии водительского удостоверения. В министерстве говорят также о проверке штрафов, судимостей, медицинских справок и других данных, которые имеют значение для безопасности пассажира.

Безопасность становится главным аргументом

Логика правительства проста: если человек садится в такси, он должен понимать, кто его везет, на каком автомобиле и кто отвечает за безопасность поездки. Сейчас эта ответственность часто размыта между платформой, водителем и пассажиром.

Сергей Деркач прямо связывает отсутствие правил с рисками в салоне и ДТП. Он привел в качестве примера недавнюю трагедию в Киеве с участием водителя такси одной из платформ и подчеркнул, что проблема не в отдельных случаях, а в общем отсутствии правил для рынка.

Приложение создает ощущение сервиса, рейтинга и контроля, однако юридически этот контроль не всегда соответствует классическим требованиям к перевозчику. Именно это правительство и хочет изменить.

Для водителей хотят создать новый статус

Одна из ключевых идей реформы — введение статуса “автомобильного самозанятого перевозчика”. Это должно позволить обычным водителям легально работать в такси без излишней бюрократии и сложной отчетности.

То есть государство не хочет просто загнать всех водителей в старую лицензионную модель, которая не соответствует реальности цифровых платформ. Идея в том, чтобы создать более простой механизм легальной работы для тех, кто возит пассажиров через приложения.

Это важный момент,, поскольку сегодня значительная часть рынка работает фактически в тени. По оценкам, официально в Украине лишь около 9,5 тысяч автомобилей имеют лицензию на перевозку пассажиров в качестве такси, тогда как реально на рынке работает более 200 тысяч водителей. То есть более 90% рынка остаются вне полноценного правового поля.

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Платформы также должны получить правила

Второй большой блок реформы — урегулирование работы самих онлайн-платформ. Если приложение фактически соединяет пассажира с водителем и организует поездку, оно должно нести определенную ответственность за то, как этот рынок работает.

Речь идет о допуске водителей, требованиях к автомобилям, обмене данными, прозрачности доходов, безопасности пассажиров и взаимодействии с государством. Без этого реформа будет неполной: можно легализовать водителей, но оставить платформы в старой «серой зоне».

Для крупных сервисов это будет означать новые обязанности. Для рынка в целом — попытку создать правила,, которые будут одинаково работать для всех: и для международных платформ,, и для украинских сервисов,, и для самих водителей.

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