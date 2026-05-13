В Украине показали самое роскошное китайское авто Zeekr 9X за $145 тысяч

В Киеве 12 мая на выставке AutoTechService / ComAutoTrans 2026 официальный дистрибьютор бренда Zeekr в Украине, компания ООО “СКМ-1”, представил флагманский гибридный внедорожник Zeekr 9X, сообщает Авто24.

Китайский флагман приехал в Украину

Zeekr 9X - это не просто еще один большой китайский SUV. Для марки Zeekr это первый флагманский гибридный внедорожник, который должен показать, что китайские премиальные бренды уже играют не только в сегменте электромобилей, но и в классе больших роскошных автомобилей.

В Украине Zeekr 9X показали на фоне роста интереса к дорогим китайским авто. Еще несколько лет назад такие машины воспринимались как экзотика. Теперь они все чаще конкурируют не с массовыми кроссоверами, а с Mercedes-Benz GLS, BMW X7, Range Rover и Lexus LX.

Цена украинского Zeekr 9X в зависимости от комплектации составляет от 111 600 до 145 725 тысяч долларов. Это значительно дороже, чем в Китае, где модель стоит от 455 900 до 599 900 юаней в зависимости от версии (от 67 до 88,3 тысячи долларов).

Размеры почти как у Mercedes-Benz GLS

Zeekr 9X относится к классу больших премиальных SUV. Длина автомобиля составляет 5239 мм, ширина - 2029 мм, высота - 1819 мм, а колесная база равна 3169 мм. По габаритам это действительно полноразмерный внедорожник, а не просто “чуть больший кроссовер”.

Для понимания масштаба: Zeekr 9X длиннее и шире Mercedes-Benz GLS. Именно поэтому автомобиль получил просторный шестиместный салон с посадочной формулой 2+2+2. В Китае такая компоновка давно стала признаком премиального класса: два отдельных кресла второго ряда важнее формальной семиместности.

Дизайн у Zeekr 9X сдержанный, но очень массивный. Здесь большая решетка, С-образная светотехника, высокий капот и большой кузов с выраженной вертикальной посадкой. Это не тот автомобиль, который пытается выглядеть спортивным кроссовером. Его задача другая - производить впечатление дорогого, большого и технологичного флагмана.

Гибрид, но с характеристиками суперкара

Главная техническая особенность Zeekr 9X - плагин-гибридная силовая установка. Автомобиль использует 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель и электромоторы. В китайских спецификациях для модели указаны две ключевые версии силовой установки: младшая на 660 кВт и топовая на 1030 кВт, то есть примерно до 1400 лошадиных сил.

В базовых версиях Zeekr 9X имеет два электромотора и разгоняется до 100 км/ч примерно за 3,9 секунды. В топовом исполнении с тремя электромоторами заявленный разгон до “сотни” составляет 3,1 секунды. Для большого SUV массой около трех тонн это уже территория спорткаров, хотя за рулем такой машины вряд ли кто-то ежедневно будет гоняться со светофора.

Запас хода также выглядит впечатляюще. В зависимости от версии Zeekr 9X может иметь батарею на 55 или 70 кВт-ч. По китайскому циклу CLTC электрический запас хода составляет от 230–235 км в младших версиях до 280–302 км в более дорогих комплектациях. Полный комбинированный запас хода достигает 1200–1250 км.

Салон с шестью местами и большими экранами

Салон Zeekr 9X выполнен в шестиместной конфигурации. Спереди установлены два больших 16-дюймовых дисплея, а для задних пассажиров предусмотрен 17-дюймовый 3K-экран в потолке.

Второй ряд - это главное место в автомобиле. В зависимости от комплектации здесь могут быть кресла с расширенными электрорегулировками, массажем, поддержкой поясницы, столиком для правого пассажира, шторками на окнах и возможностью разворачивания сидений. Это уже не просто “семейный SUV”, а скорее мобильный бизнес-салон.

В дорогих версиях Zeekr 9X также получает электропривод дверей, систему голосового управления, богатую отделку и комплекс ассистентов водителя G-Pilot. Топовые комплектации могут иметь до пяти лидаров и два чипа Nvidia Thor-U с вычислительной мощностью до 1400 TOPS.

Пневмоподвеска и серьезный клиренс

Несмотря на премиальную ориентацию, Zeekr 9X не ограничивается ролью большого городского кроссовера. Автомобиль имеет двухкамерную пневмоподвеску, электронно управляемые амортизаторы и дорожный просвет до 288 мм в самом высоком положении подвески. В самом низком режиме клиренс уменьшается до 178 мм.

Это означает, что автомобиль может быть комфортным на трассе, но одновременно не будет бояться плохих дорог, снега или грунтовки. Для Украины такая комбинация выглядит вполне уместной. Особенно если учесть, что покупатели больших SUV часто ожидают от них не только престижа, но и универсальности.

Китайский премиум уже не просит скидку

Zeekr 9X хорошо показывает, как изменился китайский автопром. Раньше главным аргументом китайских авто была более низкая цена. Теперь в верхнем сегменте ставка делается на другое: сверхмощные гибридные установки, большие батареи, цифровой салон, сложную подвеску, лидары и автономные функции.

Именно поэтому украинская цена в 111- 145 тысяч долларов уже не выглядит случайной. Она показывает, что Zeekr пытается зайти в тот же клуб, где давно работают немецкие и британские премиальные марки. Другой вопрос - готов ли украинский покупатель платить такие деньги за китайский бренд. Но сам факт официальной презентации Zeekr 9X в Украине свидетельствует: спрос на такие автомобили есть, и дистрибьюторы это видят.

Почему это важно для Украины