От двух до двадцяти тысяч долларовв: за сколько перевозят за границу уклонистов

Правоохранители сообщили о новых разоблачениях организаторов схем для уклонистов в разных регионах страны. Цены на незаконный выезд колеблются от 2 до 42,5 тысяч долларов. Некоторые из них в эту пятницу уже переданы в суд.

Мониторинг редакции Авто24 показал, что чуть ли не в каждой области через день-два происходит разоблачение таких схем. На финише рабочей недели региональные прокуратуры и полиция обнародовали целую серию сообщений о разоблачениях так называемых "турагентств для уклонистов".

Читайте также Помощник уклонистов лишился машины, денег, но получил круглосуточную охрану

Что общего в этих делах

Для большинства схем общим является использование Telegram, сети посредников, трансферов в приграничные районы, а также обещания "гарантированного" выезда в страны ЕС, Беларусь или Молдову вне официальных пунктов пропуска. Правда, на чем основаны "гарантии", никто из организаторов не разъясняет.

Фактически речь идет о хорошо организованном теневом рынке. Одни предлагают маршруты через леса и проселочные дороги, другие обещают оформление фиктивных оснований для законного выезда через систему "Шлях", а третьи используют транспорт и сеть координаторов по обе стороны границы.

Читайте также Перевозчик уклоняющихся от службы прикрывался удостоверением участника Терробороны

Стоимость таких услуг зависит от маршрута, легенды и уровня "сопровождения", комфорта трансфера. Впрочем, для всех выявленных эпизодов общим является наказание, содержание которого изложено в статье 332 Уголовного кодекса Украины и которое предусматривает до девяти лет лишения свободы.

Житомирская область: маршрут в Беларусь за 10 тысяч долларов

В Коростенском районе о подозрении сообщили двум мужчинам, которых следствие считает причастными к организации незаконного выезда в Беларусь.

По данным прокуратуры, 19-летний житель Ровенской области разместил в Telegram объявление о переправке через границу и привлек к схеме своего знакомого. Клиенту предоставили подробный маршрут, перечень необходимых вещей и даже инструкции по дальнейшим действиям после прибытия на территорию Беларуси.

Оперативная фотофиксация процессуальных действий. Фото: прокуратура Житомирской области

Стоимость услуг составляла 10 тысяч долларов. Отдельно организаторы получили аванс в 44 тысячи гривен якобы для беспрепятственного проезда через блокпосты. После передачи оговоренной суммы подозреваемых задержали правоохранители.

Читайте также Единого тарифа на переправку уклонистов через границу не существует

Закарпатье: "30 минут до ЕС" через лес

В Ужгородском районе за сутки раскрыли сразу две схемы незаконной переправки мужчин через границу.

В первом случае двое жителей Виноградова пообещали киевлянину выезд в Европейский Союз за 11 тысяч долларов. Часть денег получили в качестве задатка, а во время передачи остальных средств были задержаны.

Оперативная фотофиксация процессуальных действий. Фото: Закарпатская прокуратура

Вторую схему организовал 24-летний житель Перечина. Через Telegram он искал клиентов и за 4 тысячи долларов предлагал маршрут в Словакию через лесистую местность недалеко от Ужгорода.

Мужчина убеждал желающих, что путь в ЕС займет около получаса. Для прохождения маршрута советовал подготовить специальную одежду, пригодную для преодоления инженерных заграждений и передвижения по пересеченной местности.

Читайте также «Нелегальный туризм» в погонах: в схемах побега уклонистов участился «армейский след»

Запорожье: военнослужащий обещал вывезти в Молдову за 20 тысяч долларов

Одним из самых дорогих маршрутов по состоянию на вчерашний день, 12 июня, оказалась схема, которую, по данным следствия, организовал военнослужащий одной из частей ВСУ.

По версии правоохранителей, он договорился с военнослужащим Нацгвардии о нелегальном выезде за пределы страны и оценил свои услуги в 20 тысяч долларов.

Оперативная фотофиксация процессуальных действий. Фото: Запорожская прокуратура

Маршрут предусматривал поездку из Запорожья в Умань, передачу средств, временное поселение в безопасном месте, переодевание в гражданскую одежду и ожидание формирования группы. После этого клиента должны были переправить в Молдову, где его должна была встретить доверенное лицо организаторов.

Следствие также устанавливает возможную причастность подозреваемого к другим аналогичным эпизодам.

Примечательно, что в рамках программы «Нелегальный туризм» специализированные прокуратуры в сфере обороны только с начала года сообщили о подозрении уже 98 лицам в 64 уголовных производствах. Задокументированная сумма неправомерной выгоды превысила 534 тысячи долларов США, 38 тысяч евро и более 600 тысяч гривен.

Читайте также Тису не придется переплывать: строят мост

Сумская область: дело уже в суде

В отличие от большинства недавних разоблачений, в Сумской области расследование уже завершено.

В суд направлен обвинительный акт в отношении 40-летнего жителя Сум, который, по версии следствия, организовал переправку трех военнообязанных в Молдову.

Схема предусматривала перевозку из Сумской области в обход блокпостов к приграничной территории. Помогать должны были сообщники: один находился в приграничном регионе, другой координировал операцию из-за границы.

Оперативная фотофиксация процессуальных действий. Фото: прокуратура Сумской области

За беспрепятственный выезд участники схемы получили 42,5 тысячи долларов США. Теперь обвиняемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ровенская область: организовал побег и сам сбежал в Польшу

В суд также направлено дело жителя Сарненского района, который, по данным полиции, еще в 2024 году организовал незаконную переправку пяти военнообязанных.

Свои услуги он оценил в 15 тысяч евро. Для клиентов был организован трансфер к пограничной полосе, однако всех мужчин задержали правоохранители.

Оперативная фотофиксация процессуальных действий. Фото: полиция Ровенской области

После разоблачения организатор покинул территорию Украины и скрывался в Польше. Его объявили сначала в государственный, а затем и в международный розыск.

В мае этого года мужчину экстрадировали в Украину. Нынешняя неделя для фигуранта завершилась передачей дела в суд.

Читайте также Уклонистов везли через границу в ГАЗ-66 со свиньями и козами

Львовская область: псевдоартист для благотворительных гастролей

Во Львове правоохранители разоблачили 48-летнего гражданина Армении, проживающего в Украине и, по данным следствия, предлагал военнообязанным легальную схему выезда.

За 12 тысяч долларов он обещал включить клиента в состав музыкального коллектива, внести данные в систему "Шлях" и организовать выезд за границу под видом участника благотворительного тура в поддержку ВСУ.

Оперативная фотофиксация процессуальных действий. Фото: прокуратура Львовской области

Интересно, что будущему "артисту" даже не сообщали название группы или его роль в коллективе.

Задержали подозреваемого после получения аванса в размере 3 тысяч долларов. По данным прокуратуры, ранее мужчина уже фигурировал в деле об изготовлении поддельных документов для иностранцев.

Киевская область: самый дешевый тариф – от 2 тысяч долларов

В Киевской области правоохранители заявили о разоблачении группы, которая через Telegram предлагала незаконное пересечение границы за 2 тысячи долларов.

Читайте также В Закарпатье уклоняющихся от службы перевозили в инкассаторской машине

Следствие считает, что участники схемы определяли места сбора клиентов и на автомобилях доставляли их к государственной границе вне официальных пунктов пропуска.

Во время попытки переправки мужчин задержали 21-летнего жителя Львова. Сейчас следователи устанавливают других возможных участников группы.

Оперативная фотофиксация процессуальных действий. Фото: полиция Киевской области

Рынок бегства не исчезает

Последние сообщения правоохранителей свидетельствуют, что нелегальный рынок выезда за границу продолжает работать практически по всему периметру государственной границы. Маршруты меняются, схемы усложняются, а роль классических проводников все чаще выполняют координаторы из Telegram и целые группы посредников.

Цены колеблются от 2 до 42,5 тысяч долларов, клиентам обещают быстрые переходы через леса, трансферы в обход блокпостов, поддельные легенды об артистической деятельности или сопровождение до Молдовы и стран ЕС.

Читайте также Перевозчик уклонистов прикрывался удостоверением участника Терробороны

В то же время все больше дел переходят со стадии раскрытия к судебным процессам, где организаторам может грозить до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.