В Украине появился официальный XPENG: модели, гарантия, зарядный порт и кто стоит за импортером

О начале официальной работы бренда сообщается на глобальном сайте XPENG. Там говорится, что ООО "Авентис Моторс" представляет XPENG в Украине и отвечает за продажу автомобилей, гарантийную поддержку, авторизованное сервисное обслуживание и развитие дилерской сети.

Украина появилась на глобальном сайте XPENG

Украинский сайт работает не на отдельном домене местного продавца, а прямо внутри глобального ресурса производителя по адресу xpeng.com/ua.

Там уже доступны украинские страницы автомобилей, гарантийные условия, сервис, поиск дилеров, финансовые услуги, украинские инструкции по эксплуатации и отдельный раздел дистрибьютора.

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То есть, статус "Авентис Моторс" подтверждает сам производитель. Для украинского рынка автомобилей из Китая это важный сигнал, ведь значительное количество машин до сих пор попадает сюда из-за независимых импортеров, которые могут иметь собственную гарантию и сервис, но не обязательно часть глобальной структуры бренда.

Auto24 раньше рассказывал, как работал параллельный импорт новых автомобилей из Китая и почему после смены китайских экспортных правил роль официальных каналов стала значительно важнее.

Кому принадлежит "Авентис Моторс"

ООО "Авентис Моторс" – новое юридическое лицо. Компанию зарегистрировали 15 апреля 2026, а ее уставный капитал составляет 121 млн грн. Основной вид деятельности – торговля автомобилями и легковыми транспортными средствами. Директором компании Михаил Шипилов. А вот структура собственности гораздо интереснее. Из 121 млн грн уставного капитала 120 млн грн внесло ООО "Еврокар Сервис". Еще 1 млн грн принадлежит лично Олегу Боярину.

Таким образом, "Еврокар Сервис" контролирует примерно 99,17% "Авентис Моторс", а Олег Боярин указан в регистровых данных конечным бенефициарным владельцем с косвенным решающим влиянием.

На этом корпоративная цепочка не заканчивается. ООО "Еврокар Сервис", владеющее почти всей "Авентис Моторс", на 100% принадлежит Олегу Боярину. Компания работает с 1996 года и зарегистрирована по тому же адресу, что и украинский офис XPENG: Киев, Берестейский проспект, 67. Этот адрес хорошо известен украинскому автобизнесу. Там размещены или зарегистрированы и другие автомобильные структуры, связанные с бизнесом Боярина, в частности, компании групп "Еврокар" и "Атолл Холдинг".

То есть, XPENG заходит в Украину через структуру, за которой стоят десятилетия опыта автомобильной дистрибуции, дилерского бизнеса, сервиса и локального производства.

Почему это важно для XPENG

До этого XPENG уже был известен украинским покупателям, но преимущественно через автомобили, завозимые независимыми продавцами непосредственно из Китая.

Auto24 еще в 2025 году тестировал XPENG G9 в украинских условиях. Автомобиль поразил скорость зарядки и динамики, но одновременно возникали типичные для китайской версии вопросы с телематикой, SIM-картой, приложением и будущим сервисом.

Именно здесь появление официального дистрибьютора меняет ситуацию больше всего. Теперь есть конкретная компания, отвечающая за гарантию, сервис, дилерскую сеть, запчасти и взаимодействие с производителем.

Первые дилеры уже есть в Киеве и Львове

На официальной карте XPENG уже появились две украинские точки.

В Киеве шоурум и сервис указаны на кольцевой дороге, 1. Во Львове дилерский центр работает на улице Промышленной, 52Б, а полноценный сервис для него должен заработать позже.

Параллельно дистрибьютор ищет партнеров по регионам. На официальном сайте есть отдельная форма для компаний, желающих получить статус дилера XPENG.

Какие XPENG официально предложат украинцам

На момент старта на украинском сайте основной модельный ряд состоит из четырех электромобилей: G9, G6, P7+ и L03. Цены на них пока не озвучены.

Самый большой в этой компании – XPENG G9. Это почти пятиметровый флагманский кроссовер с колесной базой 2998 мм. Для версии RWD Long Range заявлено до 585 км по циклу WLTP, а полноприводный AWD Performance разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды.

Именно G9 уже успел показать одну из самых сильных сторон XPENG. Во время теста Auto24 на украинской быстрой зарядке автомобиль держал мощность около 240 кВт до почти 80% заряда батареи.

G6 – меньший и технологически очень интересный

XPENG G6 имеет длину 4758 мм и предлагается в задне- и полноприводном исполнении.

RWD Long Range имеет заявленный запас хода 535 км WLTP, а AWD Performance – 510 км. Быстрая версия разгоняется до 100 км/ч за 4,13 секунды.

Еще более интересная зарядка. G6 использует 800-вольтовую архитектуру, а для нового поколения заявлено примерно 12 минут для зарядки батареи от 10 до 80% при использовании достаточно мощной станции.

P7+ – большой пятиметровый фастбек

XPENG P7+ формально напоминает седан, но имеет более практичный кузов фастбек с большой задней дверью багажника. Длина автомобиля составляет 5071 мм, а колесная база – ровно три метра.

Заднеприводная версия может проехать до 530 км за WLTP, полноприводная – до 500 км. AWD Performance разгоняется до сотни за 4,3 секунды.

Как и G6, P7+ использует 800-вольтовую электрическую архитектуру, а зарядка от 10 до 80% занимает примерно 12 минут при соответствующих условиях.

L03 – самая компактная модель на старте

XPENG L03 имеет длину 4650 мм и позиционируется как SUV-купе.

Для заднеприводной версии Long Range заявлено до 520 км запаса хода по WLTP. Полноприводные Performance и Performance Ultra имеют разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды. Зарядка батареи от 10 до 80% для L03 заявлена примерно за 20 минут.

Главный вопрос для Украины – зарядный порт

Ранее большинство XPENG попадали в Украину непосредственно с китайского рынка. Такие автомобили используют китайский стандарт GB/T, поэтому для подключения к распространенным в Украине европейским зарядным станциям владельцам нужны адаптеры или переоборудование.

Официальные глобальные версии XPENG для европейских рынков используют CCS2. Например, в заводской документации G6 прямо указан европейский зарядный разъем CCS2 и трехфазная AC-зарядка мощностью 11 кВт.

Для украинского покупателя это одно из самых практичных отличий официальной спецификации: автомобиль можно напрямую подключать к распространенным в Украине Type 2 и CCS2 зарядным станциям без GB/T-переходников.

В то же время, перед покупкой конкретного автомобиля все равно стоит проверять его заводскую спецификацию и VIN, особенно если на одном рынке параллельно продаются официальные машины и автомобили, ранее ввезенные непосредственно из Китая.

Гарантия – 5 лет на автомобиль и 8 лет на батарею

На украинском сайте XPENG уже опубликованы официальные гарантийные условия. На автомобиль в общей сложности заявлено 5 лет или 120 000 км пробега.

Для высоковольтной батареи, приводного электродвигателя и контроллера двигателя гарантия составляет 8 лет или 160 000 км.

На лакокрасочное покрытие действует гарантия три года без ограничения пробега, а от сквозной коррозии – 10 или 12 лет в зависимости от спецификации автомобиля.

Гарантийные работы должны выполняться официальными сервисными центрами с использованием рекомендованных компонентов XPENG и в соответствии с техническими стандартами производителя.

Есть и украинские инструкции

Еще один пустяк, который хорошо показывает уровень подготовки официального запуска: на глобальном сайте уже изложены украиноязычные пособия пользователя. Отдельные инструкции доступны для G9, G6, P7+ и L03.

Для автомобиля, где значительная часть функций спрятана в мультимедийной системе, а программное обеспечение и OTA-обновление являются важной частью эксплуатации, это гораздо полезнее, чем может показаться.

XPENG в Украине теперь совсем другой продукт

Сам автомобиль XPENG от появления дистрибьютора более быстрым или более технологичным не стал. Изменилось другое – то, что находится вокруг машины.