В Украине появился первый электрический карьерный самосвал: 110 тонн и 820 кВт

Поставку осуществила польская компания Heavy Equipment Sp. z oo через своего украинского представителя – ООО"Сервисная компания тяжелого оборудования".

Заказчик выступила компания "Рудомайн", уже имеющая значительный опыт работы с карьерной техникой Sany. Об этом на своей ФБ-странице известила компания Sany Heavy Equipment.

Первый электрический, но не единственный в семье

На предприятии эксплуатируется более 30 самосвалов SKT90S, причем некоторые из них работают более пяти лет.

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На украинской площадке заказчика уже смонтирован электрический карьерист. Фото: Sany Heavy Equipment

Поэтому выбор электрической модели стал следующим шагом после продолжительной эксплуатации дизельной техники в реальных карьерных условиях.

Главное преимущество SKT105E – силовая установка Пиковая мощность электродвигателя достигает 820 кВт (1116 л.с.), а максимальный крутящий момент – 21 000 Нм.

Вместо дизельного топлива машина использует тяговую батарею емкостью в зависимости от комплектации примерно 525– 642 кВт-ч.

Заряда батареи хватает на 8-10 часов тяжелой работы. Фото: Sany Heavy Equipment

70 тонн груза за один рейс

Самосвал имеет колесную формулу 6х4, номинальную грузоподъемность 70 тонн и полную массу около 110 тонн. Кузов вмещает до 44 м3 горной массы.

Длина машины составляет около 10,5 м, ширина – 4 м, а высота– почти 4,7 м. Заявленная автономность в рабочем цикле – до 8– 10 часов, а преодолевать подъемы машина может с уклоном до 35%.

Отдельный плюс электрического привода – рекуперация энергии при торможении. Производитель также заявляет о нулевых локальных выбросах и более низком уровне шума по сравнению с дизельными аналогами.

К работе подготовились заранее

Вместе с самосвалом подготовлена и сервисная база. Украинские специалисты прошли обучение по обслуживанию и диагностике SKT105E, а необходимые запчасти и расходные материалы хранятся на производственной базе в Кривом Роге. Это тот же состав, где накоплены запчасти к дизельным машинам SKT90S (см. видео внизу).

Таким образом, электрический Sany должен не просто стать демонстрационной машиной – его планируют использовать в обычной работе украинского карьера.