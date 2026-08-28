В Украине появился первый электрический карьерный самосвал: 110 тонн и 820 кВт

ФОТО: Sany Heavy Equipment|
Электрический карьерный самосвал Sany SKT105E
Поставку осуществила польская компания Heavy Equipment Sp. z oo через своего украинского представителя – ООО"Сервисная компания тяжелого оборудования".
Заказчик выступила компания "Рудомайн", уже имеющая значительный опыт работы с карьерной техникой Sany. Об этом на своей ФБ-странице известила компания Sany Heavy Equipment.
Первый электрический, но не единственный в семье
На предприятии эксплуатируется более 30 самосвалов SKT90S, причем некоторые из них работают более пяти лет.
На украинской площадке заказчика уже смонтирован электрический карьерист. Фото: Sany Heavy Equipment
Поэтому выбор электрической модели стал следующим шагом после продолжительной эксплуатации дизельной техники в реальных карьерных условиях.
Главное преимущество SKT105E – силовая установка Пиковая мощность электродвигателя достигает 820 кВт (1116 л.с.), а максимальный крутящий момент – 21 000 Нм.
Вместо дизельного топлива машина использует тяговую батарею емкостью в зависимости от комплектации примерно 525– 642 кВт-ч.
Заряда батареи хватает на 8-10 часов тяжелой работы. Фото: Sany Heavy Equipment
70 тонн груза за один рейс
Самосвал имеет колесную формулу 6х4, номинальную грузоподъемность 70 тонн и полную массу около 110 тонн. Кузов вмещает до 44 м3 горной массы.
Длина машины составляет около 10,5 м, ширина – 4 м, а высота– почти 4,7 м. Заявленная автономность в рабочем цикле – до 8– 10 часов, а преодолевать подъемы машина может с уклоном до 35%.
Отдельный плюс электрического привода – рекуперация энергии при торможении. Производитель также заявляет о нулевых локальных выбросах и более низком уровне шума по сравнению с дизельными аналогами.
К работе подготовились заранее
Вместе с самосвалом подготовлена и сервисная база. Украинские специалисты прошли обучение по обслуживанию и диагностике SKT105E, а необходимые запчасти и расходные материалы хранятся на производственной базе в Кривом Роге. Это тот же состав, где накоплены запчасти к дизельным машинам SKT90S (см. видео внизу).
Таким образом, электрический Sany должен не просто стать демонстрационной машиной – его планируют использовать в обычной работе украинского карьера.