В Украине появится бюджетный пикап Peugeot Landtrek Лютый стоимостью менее $30 тысяч

Peugeot Landtrek с украинским названием "Лютый" разработан специально для украинских условий и имеет очень привлекательную цену, сообщает Авто24.

По словам директора представительства Stellantis в Украине Руслана Акимова, "Лютый" будет продаваться в Украине по цене от 1,3 млн гривен, то есть 29 500 долларов США.

Цена – очень конкурентная

Для сравнения: имеющиеся в украинских дилеров Peugeot Landtrek 2025 года производства в комплектации Allure (двигатель 1,9 л, механическая КП, 4х4) стоит 1 578 100 грн (35 900 долларов). А рестайлинговый Landtrek 2026 года с двигателем 2,2 л мощностью 202 л.с. – 1 563 900 грн.

Для нового пикапа это очень привлекательное предложение. Оно должно заинтересовать волонтеров, государственные и общественные организации, которую покупают новые пикапы для ВСУ и силовых структур.

Ничего лишнего

Landtrek "Лютый" - это упрощенная модификация известного пикапа. Причем если сейчас в официальной сети уже продается рестайлинговая модель Peugeot Landtrek, то "Лютый" - еще предыдущей генерации.

У него под капотом – проверенный двигатель 1,9 D на 150 л.с., который соответствует экологическому стандарту Евро 5. "Лютый" имеет базовую комплектацию – неокрашенные бамперы, стальные колесные диски, механическую коробку передач, тканевый салон, отсутствие центрального цветного дисплея, минимум электроники.

Зато внедорожные возможности остаются на высоком уровне – пикап имеет полный привод, высокий клиренс, защита двигателя, механическую раздаточную коробку.

Когда в продаже

Впервые Peugeot Landtrek получил украинскую приставку "Лютый" в названии комплектации. Автомобиль будет доступен для заказов с апреля 2026 года.

Больше подробностей о новинке представительство Stellantis в Украине обещает перед началом продаж.