В Украине "продают" фейковый кемпер Audi SQ8 с кухней, душем и двумя спальнями

На одной из украинских площадок продажи автомобилей в Инстаграме появилось необычное предложение - автодом, построенный на базе Audi SQ8 2023 года. Как отмечается в объявлении, автомобиль сочетает характеристики мощного премиального кроссовера с полноценным жилым модулем для автономных путешествий.

На самом деле эти фото сгенерированы ИИ, в сети они давно известны как Audi Horizon Camper 2025. Даже номерной знак, который якобы висит на этом авто, не зарегистрирован в базах МВД. Кроме того, телефон “владельца” указанный в объявлении, не обслуживается оператором.

ВСЕ ВЫГЛЯДИТ ДОСТАТОЧНО ОРГАНИЧНО

Стоит отметить, что работа ИИ очень убедительна. Спереди Audi SQ8 выглядит как новый. Хотя, по словам продавца, машина имеет пробег всего 11 тысяч километров.

В таком небольшом кемпере будто бы обустроены две спальные зоны. Одну кровать расположили в задней части, второе - в передней. Кроме того, в кемпер вместили кухню с необходимой техникой, душевую кабину и туалет.

Более того, в салон втиснули даже рабочее место, где можно работать или учиться во время путешествий.

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА, КОТОРОЙ НЕТ

Дальше уже пошли фантазии, которые не подкреплены даже на фото. Якобы-то на крыше установлены солнечные батареи, а также аккумуляторная система для хранения электроэнергии.

Конечно, поместились резервуары для чистой воды, бак для использованной воды и полноценная система водоснабжения. Жилой модуль также “оснащен” отоплением, вентиляцией, освещением и климат-контролем. Однако в таком объеме разместить все это нереально.

Один из Ютуб-каналов, которые специализируется на подобных ИИ моделях, даже сделал видео об этой модели и назвал её Audi Horizon Camper 2025:

ЦЕНА ЕСТЬ, ПРОДАВЦА – НЕТ

Автодом на базе Audi SQ8 2023 года якобы продается в Ивано-Франковске. На машину приклеили ивано-франковские номера серии АТ, хотя они не “светятся” в базе данных МВД.

В фейковом объявлении стоимость составляет 81 тысячу долларов. Но если набрать номер телефона “продавца”, то он не обслуживается оператором.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Исходя из высокой правдивости таких фото, стоит остерегаться других фейковых объявлений, которые “раскручивают” подобные ресурсы по продаже машин.

Также не доверяйте страницам соцсетях, где продают слишком дешевые авто – якобы из-за выезда или смерти владельца. Все они имеют целью или собрать большую аудиторию, или обмануть доверчивых покупателей.